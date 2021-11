V Gruziji množični protesti v podporo Sakašviliju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je zatrdil v pismu, ki ga je objavil prek svojega odvetnika, se boji za svoje življenje in verjame, da je premestitev pravzaprav namenjena temu, da ga ubijejo. Sporočil je še, da so ga varnostniki v zaporu "verbalno zlorabljali, ga udarjali v vrat, vlekli po tleh za lase", piše AFP.

Kot je zatrdil v pismu, ki ga je objavil prek svojega odvetnika, se boji za svoje življenje in verjame, da je premestitev pravzaprav namenjena temu, da ga ubijejo. Sporočil je še, da so ga varnostniki v zaporu "verbalno zlorabljali, ga udarjali v vrat, vlekli po tleh za lase", piše AFP. Foto: Reuters

Na ulicah Tbilisija se je v ponedeljek zvečer zbralo več deset tisoč ljudi, ki so izražali podporo zaprtemu nekdanjemu predsedniku Mihailu Sakašviliju. Tega so po tednih gladovne stavke v ponedeljek premestili v zaporniško bolnišnico, od koder je sporočil, da se boji za svoje življenje.

Ob vzklikanju Sakašvilijevega imena se je v večernih urah na osrednjem trgu v gruzijski prestolnici po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zbralo okrog 40 tisoč ljudi.

Gibanje v podporo Sakašviliju

"V Gruziji se začenja množično, trajno protestno gibanje, ki se ne bo ustavilo, dokler Mihail Sakašvili ne bo osvobojen in bodo sklicane svobodne in predčasne volitve," je zbranim dejal vodja opozicijskega Združenega narodnega gibanja (UNM) Nika Melia.

Protestniki so se nato sprehodili skozi mesto do sedeža kabineta predsednika vlade Iraklija Garibašvilija in napovedali blokado stavbe. Pred poslopji vladnih stavb naj bi bilo sicer nameščenih več sto policistov.

Sakašvilija, ki je bil predsednik države med letoma 2004 in 2013, so aretirali 1. oktobra, ko se je vrnil iz izgnanstva v Ukrajini. Obtožili so ga nezakonitega vstopa v državo.

Sakašvili v gladovno stavko, zdravijo ga v zaporniški bolnišnici

Njegovo pridržanje je še poslabšalo politično krizo, ki je izbruhnila lani, potem ko je opozicija trdila, da so volitve, na katerih je zmagala stranka Gruzijske sanje, zaznamovale nepravilnosti.

Sakašvili, ki svoje priprtje označuje za politično motiviran pregon, se je sicer v zaporu odločil za gladovno stavko in v ponedeljek so ga oblasti po 39 dneh zavračanja hrane premestile v zaporniško bolnišnico, čeprav je sam zahteval, da ga zdravijo v civilni bolnišnici.

Kot je nato zatrdil v pismu, ki ga je objavil prek svojega odvetnika, se boji za svoje življenje in verjame, da je premestitev pravzaprav namenjena temu, da ga ubijejo. Sporočil je še, da so ga varnostniki v zaporu "verbalno zlorabljali, ga udarjali v vrat, vlekli po tleh za lase", še piše AFP.