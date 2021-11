Z marcem 2022 nove osebne izkaznice za 29 evrov

Notranji minister Aleš Hojs, minister za javno upravo Boštjan Koritnik in izvršni direktor Cetisa Roman Žnidarič so podpisali pogodbo o izdelavi biometričnih osebnih izkaznic, ki jih bo Slovenija predvidoma začela izdajati konec marca. Izkaznice bodo po Hojsovih besedah vsebovale več kot 40 varnostnih elementov, cena izdelave bo približno 29 evrov. Sporazum o izdelavi in personalizaciji osebnih izkaznic je ministrstvo s podjetjem Cetis podpisalo na podlagi končanega javnega razpisa, je v izjavi za medije dejal Hojs.

Gre za nov tip osebne izkaznice, ki bo vsebovala več novih varnostnih elementov, med drugim biometrična podatka dveh prstnih odtisov pri osebah, starejših od 12 let, podobo obraza, QR-kodo in dodatne elemente za sodobno e-poslovanje, mogoče pa bo tudi povezovanje s kartico zdravstvenega zavarovanja. Po Hojsovih besedah želijo z izdajo novih biometričnih osebnih izkaznic zagotoviti večjo varnost, hkrati pa poenostaviti identifikacijo posameznika. Zaradi višjega števila varnostnih elementov se bo po njegovih besedah zvišala tudi cena izdaje osebne izkaznice, in sicer za približno 10 evrov na predvidoma 29 evrov.

Dve ravni elektronske identifikacije

Koritnik je ob tem poudaril, da so s podpisom pogodbe naredili velik korak naprej k digitalizaciji sodobnih storitev, ki so varne in zanesljive. Kot je pojasnil, bodo nove osebne izkaznice vsebovale dve ravni elektronske identifikacije, in sicer sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti in sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti. Uporaba izkaznic bo mogoča tako s pomočjo stičnih ali brezstičnih čitalnikov pametnih kartic kot tudi s pomočjo namenske mobilne aplikacije. Slovenija pa bo lahko priglasila tudi shemo elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje in s tem državljanom omogočila čezmejno elektronsko poslovanje v tistih postopkih, ki zahtevajo najvišjo raven zanesljivosti, je poudaril Koritnik.

Zamuda pri dobavi čipov

Izdajo biometričnih osebnih izkaznic je sicer država nameravala začeti v začetku januarja, a bo zaradi zamude pri dobavi čipov in težav v dobavni verigi vseh elementov za izdelavo izkaznice začetek izdaje predvidoma konec marca prihodnje leto, je pojasnil Hojs. Na četrtkovi seji vlade bodo zato najverjetneje pripravili novelacijo zakona o osebnih izkaznicah v delu, ki se nanaša na začetek izdelave. "Ta je predviden za 3. januar 2022, prestavljen pa bo za približno dva meseca, na konec marca 2022," je pojasnil Hojs.

Kdaj nova zdravstvena izkaznica?

Tudi pri povezavi osebne izkaznice s kartico zdravstvenega zavarovanja se bo po njegovih besedah še treba uskladiti z zavodom za zdravstveno zavarovanje. Tako za zdaj ne more potrditi, da bo z 28. marcem, ko naj bi predvidoma začeli izdajno biometričnih osebnih izkaznic, mogoča tudi povezava s kartico zdravstvenega zavarovanja. Bo pa to mogoče v razmeroma kratkem času, posameznik pa bo lahko z osebno izkaznico opravil vse zdravstvene storitve, je pojasnil Hojs.