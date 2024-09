Poslanec SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs je razburil s komentarjem na spolno usmerjenost francoskega zunanjega ministra in kandidata za izvršnega podpredsednika Evropske komisije Stéphana Séjournéja. "Ne samo pripadniki komunističnih tajnih služb, špiclji, v novi Evropski komisiji bo imel pomembno vlogo tudi homoseksualni lobi. Francoski kandidat za komisarja je nekdanji partner(ica) predsednika vlade Attala. Ga je Ursula von der Leyen štela v moško ali žensko kvot?," je na družbenem omrežju X zapisal Hojs. Homofobno objavo so mnogi ostro obsodili.

Vidni član stranke SDS Aleš Hojs je na družbenem omrežju X razburil z objavo, v kateri je izpostavil spolno usmerjenost francoskega zunanjega ministra in kandidata za izvršnega podpredsednika Evropske komisije Stéphana Séjournéja in se med drugim vprašal, ali ga je predsednica komisije Ursula von der Leyen štela v moško ali žensko kvoto.

Ne samo pripadniki komunističnih tajnih služb,špiclji,v novi ⁦@EU_Commission⁩ bo imel pomembno vlogo tudi homoseksualni lobi. Francoski kandidat za komisarja je nekdanji partner(ica) PM Attala. Ga je @vonderleyen⁩ štela v moško ali žensko kvoto ? https://t.co/kbrOPTwxbb — Aleš Hojs (@aleshojs) September 18, 2024

Njegovo objavo so v Bruslju ostro obsodili. Na družbenem omrežju X so se odzvali evropski demokrati in Hojsev zapis označili za nesprejemljiv in homofoben. Ob tem so poslancu Evropske ljudske stranke (EPP) Manfredu Webru zastavili vprašanje, ali EPP ostaja desnosredinska stranka oziroma ali obstaja načrt za morebitno združitev z skupino Domoljubi za Evropo in skupino Evropskih konservativcev in reformistov. "Vedeti moramo, ali podpirate takšno nevzdržno retoriko," so zapisali.

Hojsevo izjavo je ostro obsodila tudi vodja liberalcev v EP Valérie Hayer. "Njegov sovražni govor vodi do predsodkov, ruši osnovne demokratične vrednote in presega zakonske meje. Ta sramotni napad sledi drugim neosnovanim političnim manevrom Janeza Janše in njegove stranke SDS pri blokiranju demokratične odločitve slovenske vlade glede nominacije Marte Kos za evropsko komisarko. Odločili so se, da temeljne evropske vrednote zamenjajo za homofobno in populistično retoriko. To se mora končati. Renew poziva vse demokrate, naj ne sledijo zaničljivim političnim trikom Janeza Janše, s katerimi želi destabilizirati Evropo in oslabiti naše demokratične temelje," je zapisala v objavi.

"Stéphan Séjourné je človek integritete in talenta. Odličen komisar bo. Objava slovenskega politika je žalosten opomnik, da je homofobija še vedno živa in vgrajena v nekatere stranke, ki trdijo, da napredujejo glede pravic LGBTQI skupnosti," pa je v odzivu poudaril njihov evropski poslanec Billy Kelleher.

Po odstopu Macron za komisarja predlagal Séjournéja

39-letni Séjourné je mesto kandidata za evropskega komisarja prevzel potem, ko je v začetku tega tedna svoj odstop podal evropski komisar Thierry Breton, ki ga je Francija predlagala za komisarja tudi v prihodnji Evropski komisiji. Séjourné je aktualni francoski minister za zunanje in evropske zadeve. Ministrstvo je vodil tudi v času vlade Gabriela Attala, s katerim sta bila par med letoma 2015 in 2022.

Stéphane Séjourné je bil med leti 2019 in 2024 evropski poslanec. Foto: Reuters