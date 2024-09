"Pred nekaj dnevi, v zadnji fazi pogajanj o sestavi prihodnjega kolegija komisarjev, ste pozvali Francijo, naj umakne moje ime – zaradi osebnih razlogov, o katerih z mano niste neposredno govorili – in Franciji v politični trgovini v zameno ponudili domnevno bolj vpliven resor v prihodnji komisiji," je zapisal v pismu predsednici komisije Ursuli von der Leyen, ki ga je objavil na omrežju X.

Napovedal je, da bo Francija zdaj predlagala drugega komisarskega kandidata. Kot je zapisal Breton, ki ga je francoski predsednik Emmanuel Macron za nov mandat v Evropski komisiji uradno predlagal konec julija, v luči zadnjih dogodkov, ki "še dodatno dokazujejo vprašljivo vodenje", svojih dolžnosti v komisiji ne more več opravljati. Breton je dodal, da mu je bilo v čast, da je v zadnjih petih letih kot komisar za notranji trg deloval nad nacionalnimi in strankarskimi interesi.



I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺