Podpis sem umaknil izključno zato, da bi preprečil vsako zlonamerno manipulacijo in povezovanje glasovanja o nezaupnici Ursuli Von der Leyen z glasovanjem o Resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. 🇸🇮 — Branko Grims (@BrankoGrimsX1) June 27, 2025

Podpis je Grims prvotno prispeval pod predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo je v četrtek v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Med razlogi med drugim navaja nepregledno ravnanje komisije, kar je po njihovih navedbah v primeru Pfizer potrdilo tudi Splošno sodišče EU. To je maja razveljavilo sklep komisije, s katerim je časopisu New York Times zavrnila dostop do sporočil med von der Leyen in direktorjem farmacevtskega podjetja Pfizer.

Pod predlog se je podpisalo 74 članov Evropskega parlamenta, med njimi Grims kot edini član EPP, iz katere prihaja predsednica komisije.

Je Grims popustil pod Janševim pritiskom?

Po navedbah neimenovanih virov sta Grimsa tako predsednik SDS Janez Janša kot politična skupina EPP pozvala, naj umakne podpis. Kasneje je tiskovni predstavnik EPP za STA sporočil, da je slovenski evroposlanec v pogovorih znotraj politične skupine to že napovedal.

Predlagatelji sicer pričakujejo, da bo konferenca predsednikov parlamenta predlog obravnavala prihodnjo sredo, Evropski parlament pa nato na plenarnem zasedanju med 7. in 10. julijem. Da bi uspel, ni pričakovati.

Na istem zasedanju bo na dnevnem redu poslancev tudi predlog resolucije o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, katere pobudnica je slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS). Predlog je odbor za peticije Evropskega parlamenta potrdil v torek.