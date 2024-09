"Vesela in počaščena sem, da me je vlada potrdila kot kandidatko za članico Evropske komisije," je dejala nekdanja podpredsednica Gibanja Svoboda, potem ko je vlada soglasno potrdila njeno nominacijo za položaj evropske komisarke Marta Kos. "Kot prepričana Evropejka čutim veliko odgovornost do Slovenije in Evropske komisije," je dodala.

Foto: Primož Korošec

Foto: STA ,

se je rodila 28. junija 1965 na Prevaljah. Leta 1988 je po navedbah Wikipedije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede diplomirala na temo koroških Slovencev v Avstriji.Kariero je začela kot novinarka športnega uredništva Radiotelevizije Slovenija, kasneje je bila prva dopisnica RTV iz Nemčije. Bila je tudi dopisnica nemškega Deutsche Welle.Iz novinarstva se je Marta Kos podala v politiko. Bila je direktorica urada vlade za informiranje in zatem tiskovna predstavnica vlade.Nekaj let je bila tudi podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Zatem je bila voditeljica treningov in coachingov za mednarodno švicarsko korporacijo Gustav Käser Training International.Leta 2013 je bila imenovana za slovensko veleposlanico v Nemčiji. Leta 2016 jo je nemška revija Diplomatisches Magazin izbrala za veleposlanico leta. Nemški predsednikpa ji je za njeno delo na mestu veleposlanice podelil visoko nemško državno odlikovanje veliki križ za zasluge reda za zasluge Zvezne republike Nemčije.Po štirih letih v Berlinu je leta 2017 postala slovenska veleposlanica v Švici. Leta 2020 je s položaja odstopila, kot razlog je navedla drugačne poglede na vodenje veleposlaništva in zunanje politike od tedanje slovenske vlade Janeza Janše. Ob izrednem inšpekcijskem nadzoru na veleposlaništvu so ji sicer očitali nepravilnosti.Ostala je v Švici, kjer je ustanovila svoje podjetje. Deluje kot svetovalka podjetjem in mednarodnim organizacijam in kot voditeljica treningov.Skupaj s sedanjo predsednico republikesedanjo ministricoinje leta 2021 ustanovila Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja oziroma Združenje ONA VE. Marta Kos je predsednica tega združenja, piše na njihovi spletni strani.Leta 2022 se je pridružila Gibanju Svoboda, od aprila 2022 je delovala kot ena od dveh podpredsednic stranke.Junija 2022 je uradno napovedala kandidaturo za predsednico države, a jo je konec avgusta umaknila, kot razlog je navedla osebne razloge. Po poročanju medijev pa naj bi kandidaturo umaknila pod pritiskom premierjaSeptembra 2022 je odstopila s podpredsedniškega mesta Gibanja Svoboda in za razlog navedla nove usmeritve v življenju. Decembra 2022 je v znak podpore tedanji notranji ministrici Tatjani Bobnar in njenemu odstopu s funkcije izstopila iz Gibanja Svoboda. Ob izstopu je dejala, da to ni več njena stranka.Kot možno kandidatko se jo je omenjalo že spomladi pred evropskimi volitvami, a bi morala prevzeti tudi vlogo nosilke liste Gibanja Svoboda, kar pa je zavrnila.V mladosti je bila jugoslovanska in slovenska prvakinja ter rekorderka v plavanju.16 let je bila poročena z, ločila sta se leta 2018. V Ženevi živi s svojim drugim soprogom, dolgoletnim švicarskim diplomatom in generalnim sekretarjem Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA)Je soavtorica več knjig, med drugim knjig Politično komuniciranje ter Države in svet.