Potem ko je Tomaž Vesel presenetljivo umaknil kandidaturo za evropskega komisarja, je predsednik vlade Robert Golob mrzlično iskal novo kandidatko za evropsko komisarko iz Slovenije. Medtem je v javnosti zaokrožilo več imen, od ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon in evropske poslanke Irene Joveve, do Marte Kos, nekdanje veleposlanice v Nemčiji, članice stranke Gibanje Svoboda in njihove kandidatke za predsednico republike. Kos se je s stranko in njenim predsednikom razšla

Kljub temu, da se je Marta Kos s stranko in njenim predsednikom Robertom Golobom razšla, ji je ta letos spomladi že ponujal kandidaturo za evropsko komisarko. Tedaj bi morala prevzeti tudi vlogo nosilke liste Gibanja Svoboda na evropskih volitvah, kar je zavrnila.

Tokrat je bil Golob očitno uspešen, Kos je za Siol.net potrdila, da je predsedniku vlade dala soglasje za komisarsko kandidaturo. O njeni kandidaturi bodo razpravljali na seji vlade, ki se začne ob 11. uri.

Sestava in predstavitev resorjev znani že v sredo

Tomaž Vesel je odstopil po te, ko je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pri več članicah skušala doseči zamenjavo kandidata za kandidatko, pri čemer naj bi jim ponudila boljši položaj. Nemška političarka iz desnosredinske Evropske ljudske stranke si namreč prizadeva za geografsko, politično in spolno uravnoteženost komisije.

Von der Leyen naj bi sicer že sredi tedna predstavila sestavo in razdelitev resorjev, nakar bodo morali kandidati oktobra prestati še zaslišanja v pristojnih odborih Evropskega parlamenta. Ta bo moral nato potrditi še celotno komisijo, ki bi lahko mandat nastopila proti koncu leta.