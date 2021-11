Urbanija in Kadunc podpisala pogodbo

"Veseli me, da nam je uspelo podpisati pogodbo, ki bo omogočila normalno financiranje in dejavnost STA. Pred nami je izziv, da uredimo nedorečene stvari. Recimo, kar zadeva fotografije. Pripraviti moramo ustrezen načrt za prihodnje leto. Mislim, da je v interesu vseh, da imamo dobro tiskovno agencijo, ki je zaradi majhnosti trga podprta tudi z javnim denarjem," je povedal Igor Kadunc.

"Vodstvo je zaposlene izkoriščalo v obupnih poskusih"

"Pogodba sloni na določilih zakona o Slovenski tiskovni agenciji. Objavljati mora povzetke v slovenskem in angleškem jeziku, pripravljati mora tudi radijske novice, fotografije z najpomembnejših dogodkov ter objavljati celotne vsebine, ki zajemajo tudi narodne manjšine in Slovence v zamejstvu. Vse vsebine morajo biti brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. Upam, da je to pozitivno sporočilo ne le za medije, ki koristijo te vsebine, ampak tudi za vse zaposlene. Bilo je nesprejemljivo, da je nekdanje vodstvo zaposlene izkoriščalo v obupnih poskusih, da bi se izigravala ta zakonska določila," pa je dejal Uroš Urbanija.

Kot je še povedal Urbanija, je s pogodbo opredeljeno, da STA dobi za letos 2,028 milijona evrov, kolikor predvideva njen poslovni načrt.

Agencijo je zapustilo precej zaposlenih

STA sicer letos javno službo opravlja brez državnega plačila. Stečaju se ji je doslej uspelo izogniti tudi s pomočjo prodaje treh terjatev in s pomočjo sredstev donacijske kampanje Društva novinarjev Slovenije Za obSTAnek. Kljub temu se je znašla v hudi finančni stiski, zaradi negotovih razmer pa jo je v preteklih mesecih zapustilo precej zaposlenih.

Zaposleni pozdravljajo podpis pogodbe

Določene rešitve po njihovih besedah ostajajo sporne. Tako še vedno menijo, da bi lahko posredno vplivale na uredniško avtonomijo in poslabšale finančni položaj agencije, sploh če bi to pomenilo trajno spremembo poslovnega modela. Če se bodo spremembe izkazale za škodljive, bodo vztrajali pri ustreznih popravkih, ki jim bodo omogočili nemoteno in kakovostno delo, so zagotovili.

Cena, ki jo je STA plačala za skoraj enoletno vladno izčrpavanje, pa je po njihovem opozorilu zelo visoka. "Zapustila nas je vrsta odličnih sodelavcev, agonija je ogrozila kakovost agencijskega servisa, ki ga zagotavljamo javnosti, ustavila številne razvojne projekte in nas nenazadnje psihično izčrpala," so navedli.

Pričakujejo, da so tovrstni povsem nepotrebni pritiski na STA končani. Vsa svoja prizadevanja bodo še naprej vlagali v zagotavljanje kakovostnega in neodvisnega obveščanja ter ohranitev avtonomije STA, so še zapisali v sporočilu, ki so ga podpisali svet delavcev, uredniški kolegij, sindikat novinarjev in zastopstvo uredništva STA.