"Višja raven" francoščine Igorja Kadunca: bere počasi, piše samo delno pravilno

"Na mojem pooblastilu piše, da je to potrdilo o aktivnem znanju jezika, ki ga je izdala pooblaščena organizacija. Sploh ni nobenega dvoma. Aktivno znanje jezika je seveda višja raven," je dokument, ki razkriva njegovo znanje francoskega jezika, komentiral edini kandidat za direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc.

Slovenska tiskovna agencija je 1. septembra objavila razpis za novega generalnega direktorja. Edini se je nanj prijavil nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. Kot je razvidno iz spodnje novice, objavljene na STA, je bila med pogoji za imenovanje tudi višja raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.

"Razume skoraj vse, kar prebere"

Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija je kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja priložil potrdilo o opravljenem univerzitetnem tečaju tujega jezika, iz katerega je razvidno, da:

- jezik sicer obvlada aktivno, vendar

- piše počasi in samo delno pravilno,

- bere počasi, vendar razume skoraj vse, kar prebere,

- govori razumljivo, vendar ne povsem tekoče in razumljivo,

- razume brez težav, če ga vsakdanje nagovorimo,

- je njegovo strokovno znanje jezika zadovoljivo.

Kadunc: Aktivno znanje je višja raven

Pri Kaduncu smo zato preverili, ali njegovo potrdilo res dokazuje, da obvlada jezik na višji ravni. Kot nam je pojasnil, razpis zahteva dokazilo o aktivnem znanju jezika, izdano od pooblaščene organizacije. "Na pooblastilu piše, da je to potrdilo o aktivnem znanju jezika, in izdala ga je organizacija, ki je bila pooblaščena za izdajo. Sploh ni nobenega dvoma. Če je aktivno znanje jezika, je to seveda višja raven. V razpisu piše aktivno znanje," je dejal.

Z vprašanjem, ali potrdilo dokazuje višjo raven znanja jezika, smo se obrnili tudi na Francoski inštitut v Ljubljani. "Žal vam ne moremo pomagati pri tej zadevi. Naši učitelji so pristojni za ocenjevanje kandidatov izključno v strogem sklopu izpitov, ki jih izvaja Francoski inštitut v Sloveniji v specifičnem obdobju. Zaradi tega ne moremo podati strokovnega mnenja o osebi na podlagi testa, ki ga nismo organizirali, zlasti ker gre za test, ki je potekal pred številnimi leti," so nam odgovorili.