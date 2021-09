Direktorja STA in Ukoma pripravljena nadaljevati dialog

Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja sta se na delovnem srečanju sestala direktor STA Bojan Veselinovič in direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija. Dogovorila sta se, da agencija in Ukom nadaljujeta pogajanja glede pogodbe o opravljanju javne službe STA. Oba tudi pričakujeta, da bo pogodba podpisana čim prej.

Pahor po današnjem pogovoru v predsedniški palači z veseljem ugotavlja, da sta oba direktorja pripravljena nadaljevati dialog in tudi soglašata, da se bosta vzajemno ter iskreno potrudila za takšne dopolnitve osnutka pogodbe o opravljanju javne službe v letu 2021, "da jo bosta lahko v kratkem, razumnem roku podpisala in tako poskrbela za ureditev vprašanja rednega financiranja STA".

Urbanija: Upam, da bomo čim prej dosegli kompromis

Urbanija se je Pahorju zahvalil za srečanje, na katerem so lahko nadaljevali dialog, ki je "zastal julija, ko je bila zadržana uredba vlade glede financiranja STA". Ta je z nedavno odločitvijo vrhovnega sodišča znova v veljavi, Ukom pa ima po besedah Urbanije znova vsa pooblastila, da lahko uredi sistem in način financiranja javne službe STA.

"Glede na današnje pogovore sem prepričan, da je želja tako na strani STA kot Ukoma, da se to čim prej uredi. Izhodišče nadaljnjih pogovorov bo pogodba, ki je bila STA poslana že julija," je napovedal Urbanija. Ob tem je dodal, da so pri vsaki pogodbi možne spremembe. Upa, da bodo čim prej dosegli kompromis in uredili nemoteno financiranje, predvsem v dobro vseh zaposlenim na STA.

Bo pogodba podpisana še ta mesec?

Po besedah Veselinoviča tudi na STA, ki že 250 dni ostaja brez plačila za opravljeno javno službo, z veseljem sprejemajo nadaljevanje pogovorov. Kot je spomnil, so na STA k temu pozivali vse od 21. julija, ko so sporočili, da v času, ko je veljala uredba, STA ne more podpisati pogodbe, ki jo je predložil Ukom. "Strinjam se, da je vedno možno zagotoviti takšno atmosfero, ki bo dala podlago za to, da bomo z nadaljevanjem pogovorov našli skupne rešitve pri tistih odprtih vprašanjih, ki so takšna, da do zdaj pogodbe nismo mogli podpisati," je dejal.

Napovedal je, da bo s sodelavci storil vse, da bo pogodba podpisana še ta mesec. Ob tem je spomnil tudi na zakona, ki predvidevata državno financiranje javne službe, in sicer zakon o STA ter sedmi protikoronski zakon. Omenjena zakona dajeta zadostno podlago za mesečno financiranje javne službe STA tudi v primeru, ko pogodba ni sklenjena, je med drugim ugotovilo vrhovno sodišče.

Kot je ocenil Veselinovič, je predsednik republike z organizacijo današnjega srečanja pokazal, da ne gre za problem odnosa med dvema institucijama oz. med direktorjema Ukoma in STA, ampak za mnogo resnejši problem. Po njegovih besedah gre za vprašanja, ki so povezana s spoštovanjem načel pravne države in varovanjem medijske svobode.

Na vprašanje, kdaj lahko STA pričakuje poplačilo zapadlih obveznosti in nadaljnjo vzpostavitev rednega mesečnega financiranja javne službe, je Urbanija ocenil, da se bodo vse ta vprašanja, glede na to da se bodo pogovori nadaljevali v roku enega tedna, "uredila nemudoma, vsekakor v nekem razumnem roku".

Sogovorniki so se po Pahorjevih besedah danes sicer dogovorili, da se bodo skušali vzdržati izjav, ki bi lahko ogrozile danes vzpostavljeno zaupanje in onemogočile rešitev problema.