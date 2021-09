Vrhovno sodišče odločilo glede STA, Pahor bo organiziral pogovor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V obrazložitvi sodbe vrhovno sodišče med drugim poudarja, da je financiranje opravljanja javne službe STA na podlagi zakona o STA dolžan zagotoviti njen ustanovitelj. Začasno zadržanje uredbe zato ne bi predstavljalo nobene ovire, da se ne izplača nadomestilo za opravljeno javno službo, saj pravno podlago za izplačilo predstavlja že zakon o STA, posebej za leto 2021 pa tudi sedmi protikoronski zakon. Kateri organ bo izvedel to financiranje oziroma kakšna so nasploh razmerja med vlado in njenimi organi, pa v obravnavani zadevi ni bistveno, ugotavlja sodišče.

Tako kot neutemeljeno zavračajo argument države, da je izvrševanje uredbe potrebno, ker sedmi protikoronski zakon ne določa organa, ki je zavezan k izplačilu nadomestila za javno službo STA. Za plačilo teh sredstev je zavezana Republika Slovenija, navaja.

Uredba ni potrebna

Foto: STA Dodatno se tudi ne strinjajo z vlado, da je uredba potrebna, ker da edina določa mesečno plačevanje terjatev iz naslova za opravljanje javne službe za letošnje leto. Že v prvem odstavku akta o ustanovitvi STA je namreč določeno, da STA dobiva sredstva iz državnega proračuna v obliki mesečnega nadomestila na podlagi letne pogodbe med njima. Ta sicer za letos res ni bila sklenjena, a to ni bistveno, navaja vrhovno sodišče, saj sedmi protikoronski zakon določa, da se STA iz proračuna države za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s poslovnim načrtom.

Kot zmotno navajajo tudi vladno stališče, da bi, če bi bila uredba zadržana, izplačilo nadomestila po sedmem protikoronskem zakonu zapadlo šele konec proračunskega obdobja 2021. "Kaj takega iz sedmega protikoronskega zakona ne izhaja, ne izrecno ne po namenu, ki ga je zakonodajalec zasledoval pri sprejemanju tega zakonskega določila, to je zagotoviti gotovo in predvsem čimprejšnje financiranje opravljanja javne službe," je navedlo sodišče.

Kljub temu pa je vladi ugodilo in razveljavilo začasno zadržanje uredbe iz drugih razlogov. Ugotavlja namreč, da tudi uredba predvideva izplačilo nadomestila tudi v primeru, če pogodba med STA in Ukomom ni sklenjena. Prav tako je ocenilo, da je zmotna trditev, da je zadržanje uredbe nujno, ker v nasprotnem primeru ne bo prišlo do izplačila nadomestila v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. "Med tema dvema okoliščinama ni vzročno-posledične povezave," meni sodišče in dodaja, da STA ni uspelo dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila izplačano nadomestilo v skladu s poslovnim načrtom.

STA upa, da je konec izgovorov Ukoma

Na STA so ob sodbi izrazili pričakovanje, da "bo po tako obrazloženem sklepu vrhovnega sodišča konec izgovorov, ki jih je ob nadaljevanju nefinanciranja do zdaj navajal Ukom". Direktor Ukoma je namreč trdil, da ne sme plačevati nadomestila za opravljanje javne službe STA, ker ni sklenjena pogodba, so spomnili.

"Iz obrazložitve odločitve vrhovnega sodišča izhaja, da vladne uredbe o opravljanju javne službe STA ni zadržalo prav zaradi tega, ker je vlada dolžna v letu 2021 zagotoviti mesečno financiranje STA neposredno na podlagi sedmega protikoronskega zakona. S tem bi moral biti odpravljen še zadnji dvom, da v primeru takšnih dilem v Republiki Sloveniji odloča sodišče. K nadaljevanju pogovorov z Ukomom smo vlado pozvali že trikrat. Še vedno upamo, da bo tudi to, kar je zapisalo vrhovno sodišče, pripomoglo k temu, da bo nemudoma vzpostavljeno financiranje STA in da se bomo čim prej sešli s predstavniki vladne strani," je poudaril direktor STA Bojan Veselinovič.

Glede na dejstvo, da se je zdaj o teh vprašanjih izreklo vrhovno sodišče, bodo nižja sodišča, pa tudi vlada in Ukom, v kateremkoli postopku težko zavzeli drugačna stališča, so ob tem dodali v vodstvu Slovenske tiskovne agencije.

STA že 249 dni opravlja javno službo brez plačila.

Urbanija: Vrhovno sodišče je očitno sprejelo argumente Ukoma

Vodja Ukoma Urbanija je v odzivu na sklep vrhovnega sodišča na Twitterju zapisal naslednje: "Slovenska tiskovna agencija je zahtevala začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA. Ukom je vložil pritožbo na zadržanje uredbe. Vrhovno sodišče je danes očitno sprejelo argumente Ukoma in razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju STA."

Pahor bo organiziral pogovor med Ukomom in STA

Predsednik Borut Pahor bo v torek v predsedniški palači priredil delovno srečanje z direktorjem Slovenske tiskovne agencije Bojanom Veselinovičem in direktorjem Urada vlade za komuniciranje Urošem Urbanijo. Gre za "poskus iskanja rešitev za vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja javne službe STA", so navedli v Pahorjevem uradu.

Predsednica SD Tanja Fajon je po današnjem sklepu vrhovnega sodišča, ki je ugotovilo, da je država dolžna mesečno financirati javno službo STA skladno s poslovnim načrtom na podlagi zakona o STA in sedmem protikoronskem zakonu, direktorju Ukoma Urošu Urbaniji očitala odgovornost za blamažo. Dodala je, da pričakuje njegov odstop. Vodja Ukoma Urbanija je Fajonovi na Twitterju odgovoril in zapisal: "Težko je razumeti Tanjo Fajon, da zahteva odstop direktorja UKOM ob dejstvu, da UKOM znova dokaže na sodišču pravno nevzdržne argumente za zadržanje uredbe, ki jo je zahteval direktor STA. UKOM je do zdaj dobil čisto vse sodne postopke, tako da poziv verjetno velja za Veselinovića."

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je vse, ki sodelujejo v koaliciji, pozval, da "pokažejo svojo zavezanost demokratičnim ciljem in prekinejo neplačevanja tistega, kar je vlada dolžna plačati, in omogočijo normalno delo vsem zaposlenim". Zaposlenim pa je ob tem izrazil zahvalo, "da v nemogočih razmerah opravljajo svoje delo".

Vodja nepovezanih poslancev Janja Sluga pa je dodala: "Sodba Vrhovnega sodišča RS je še enkrat potrdila, da smo omeli prav, ko smo trdili, da za financiranje STA zadostujeta zakon o STA in naše dopolnilo interventnega zakona PKP7. Zahtevamo, da vlada takoj preneha ignoranco zakonodaje, v DZ pa bomo vztrajali, da bodo vsi zakonodajni postopki sledili omenjeni sodbi."