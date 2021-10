Igor Kadunc je edini kandidat za direktorja STA

Na razpis za direktorja STA, ki se je iztekel 1. oktobra, je prispela ena prijava, je potrdil predsednik nadzornega sveta družbe Mladen Terčelj, danes poroča časopis Delo. Na Siolu pa smo neuradno izvedeli, da se je prijavil le Igor Kadunc , ki mu januarja letos ni uspelo dobiti drugega mandata na vrhu RTV Slovenija. Izpadel je že v prvem krogu, ko sta več glasov dobila medtem že nekdanja direktorica televizije Natalija Gorščak in pozneje izvoljeni generalni direktor Andrej Grah Whatmough . Kadunc sam kandidature danes ni potrdil. Na telefonski klic se ni odzval in ne odgovoril na sms sporočilo.

Po porazu je Kadunc sprožil sodni spor z oceno, da je novi direktor premalo izkušen. Kaduncu izkušenj ne manjka: bil je finančni direktor RTV Slovenija že v času socializma, ko so načeloma lahko bili na vrhu le preverjeni kadri iz Zveze komunistov. Za generalnega direktorja je pozneje kandidiral še večkrat, a v času, ko je večinoma vladala LDS, ni bil nikoli niti blizu izvolitvi. Mu je pa to uspelo aprila 2017, ko je vladal Miro Cerar (SMC). Takrat je kandidaturo umaknil edini protikandidat vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Marko Filli. Več o tem si lahko preberete tukaj: FILLI: "TE IGRE SE NE GREM VEČ." KADUNC IZVOLJEN.

Za Kadunca kot edinega kandidata, ki je ostal, pa je glasovalo 20 svetnikov (od 29). Svetniki so pred tem odločanjem izvedeli, da zavod RTVS nekdanja direktorica Nataša Pirc Musar toži za 199 tisoč evrov odškodnine, ker kljub izvolitvi v programskem svetu ta ni potrdil, da bo generalna direktorica. O vodenju Pirc Musarjeve so namreč glasovali tudi svetniki, ki ne bi smeli. Kadunc se je pozneje na sodišču s Pirc Musarjevo za zavod RTV Slovenija poravnal in je prejela odškodnino v višini 70 tisoč evrov v dveh obrokih, ker ni postala generalna direktorica RTV Slovenija.

Foto: Osebni arhiv

Ker nadzorni svet državne STA obvladujejo nadzorniki, ki so jih imenovale še prejšnje vlade Marjana Šarca in Mira Cerarja in stranke, ki so jo sestavljale, ima Kadunc resne možnosti, da ga bo nadzorni svet STA izvolil za direktorja STA po odstopu Bojana Veselinoviča.

Nadzorni svet STA se bo sestal danes, ko se bo seznanil tudi z odstopom direktorja STA Bojana Veselinoviča. Državni zbor pa bo v petek na izredni seji na zahtevo kul opozicije razpravljal o finančnem položaju STA, ko vlada že dalj časa zavrača državno financiranje, kar je najpomembnejši vir prihodkov agencije.