Bo Igor Kadunc direktor tako STA kot RTV Slovenija?

Nekdanji direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je edini kandidat za novega direktorja Slovenske tiskovne agencije. Ali mu bo uspelo naslediti Bojana Veselinoviča, ki je konec septembra z mesta direktorja odstopil, bo danes odločal nadzorni svet STA. Kadunc ima sicer veliko izkušenj z vodenjem in finančnim poslovanjem različnih podjetij in organizacij, kljub temu pa se mnogi sprašujejo, ali ima tudi vse potrebne kvalifikacije za vodenje STA.

"Razume skoraj vse, kar prebere"

Ko je STA 1. septembra objavila razpis za novega generalnega direktorja, je med pogoji za imenovanje bila tudi zahteva po višji ravni znanja vsaj enega svetovnega jezika. Kot smo že poročali, je Kadunc k svoji prijavi na delovno mesto kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja priložil potrdilo o opravljenem univerzitetnem tečaju tujega jezika. Točneje francoščine. Na potrdilu, ki ga je pridobil med študijem še v času Jugoslavije, je med drugim navedeno:

jezik sicer obvlada aktivno, vendar

piše počasi in samo delno pravilno,

bere počasi, vendar razume skoraj vse, kar prebere,

govori razumljivo, vendar ne povsem tekoče in razumljivo,

razume brez težav, če ga vsakdanje nagovorimo,

je njegovo strokovno znanje jezika zadovoljivo.

Kadunc še vedno v boju za RTV Slovenija

Že februarja letos pa je Kadunc, potem ko ni dobil novega mandata na vrhu RTV Slovenija, na delovnem sodišču vložil tožbo zoper imenovanje svojega naslednika Andreja Graha Whatmougha. Za STA je februarja pojasnil, da je zakone treba spoštovani tako, kot so zapisani. Novoizvoljenemu generalnemu direktorju je med drugim očital, da ne izpolnjuje formalnih pogojev za prevzem funkcije.

Med drugim je opozoril na pomanjkanje vodstvenih izkušenj Grah Whatmougha. Med razpisnimi pogoji za novega generalnega direktorja je namreč zahtevanih tudi najmanj deset let delovnih izkušenj ter usposobljenost za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov. "Kaj to je, se ve, ker je natančno določeno v 55. členu zakon o gospodarskih družbah," je po poročanju STA na Facebooku zapisal Kadunc.

Po RTVS je slišati, da se, če Kadunc na sodišču uspe doseči razveljavitev imenovanja novega direktorja in s tem svojo vsaj začasno vrnitev na vrh RTVS, ki ga je vodil pred Grah Whatmoughom, lahko zgodi, da bomo dobili Igorja Kadunca, ki bo hkrati na vrhu STA in RTVS.