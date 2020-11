Vrtoglavi zneski, ki jih je RTV izplačevala vodilnim

Dober mesec in pol po razkritju, kako so na RTV med izbrance delili bogate nagrade, objavljamo točne zneske, ki so jih med prvim valom epidemije covid-19 prejeli nekateri vodilni kadri javnega zavoda.

Čeprav smo že pred objavo prvega članka javni servis zaprosili za seznam vseh zaposlenih in točne zneske izplačil, nam RTV teh v elektronski korespondenci do objave ni posredovala, zato te objavljamo danes.

Prejemniki najvišjih nagrad so ...

Ker bi bil seznam vseh zaposlenih, ki so prejeli dodatke, predolg, bomo izpostavili zgolj tiste, ki so izstopali po višini zneska, vodilne kadre ter znana imena RTV Slovenija.

IME IN PRIIMEK TER FUNKCIJA BRUTO DODATEK V EVRIH Erika Žnideršič, voditeljica oddaje Tarča 4.583 € Dejan Ladika, urednik notranjepolitične redakcije 4.226 € Manica Janežič Ambrožič, odgovorna urednica informativnega programa 4.196 € Jože Knez, vodja organizacijske enote Televizijska produkcija 3.480 € Nataša Markovič, novinarka oddaje Tarča 3.277 € Mitja Prek, urednik 3.039 € Vesna Pfeifer, urednica poročil 2.678 € Marjeta Dragolič, urednica zunanjepolitične redakcije 2.607 € Urška Sobočan Ivanovič, urednica uredništva Radia Prvi 2.552 € Boštjan Kogovšek, urednik oddaje Tarča 2.446 € Marta Razboršek, zunanjepolitična novinarka 2.425 € Brigita Jeretina, urednica poročil 2.279 € Petra Prešeren, novinarka 2.261 € Nina Mrzlikar, novinarka 2.223 € Rosvita Pesek, voditeljica Odmevov 2.218 € Rok Šuligoj, novinar 2.203 € Boris Lenarčič, urednik oddaj Radia 1 2.094 € Vesna Zadravec, voditeljica 2.046 € Mirko Štular, direktor Radia Slovenija 2.044 € Tanja Starič, voditeljica Odmevov 1.971 € Igor Bergant, voditelj Odmevov 1.820 € Natalija Gorščak direktorica Televizije Slovenija 1.714 € Žan Dolajš, novinar oddaje Tarča 1.635 € Janez Ravnikar, vodja organizacijske enote Radijska produkcija 1.583 € Natalija Muršič, urednica oddaj Radio Prvi 1.581 € Darko Pukl, radijski urednik 1.523 € Saša Krajnc, voditelj poročil 1.489 € Peter Duler, pomočnik generalnega direktorja 1.465 € Rok Smolej, odgovorni urednik Programa plus 1.261 € Vanja Vardjan, odgovorni urednik razvedrilnega programa 1.195 € Polonca Komar, vodja službe za odnose z javnostjo 1.142 € Andrej Šavko, odgovorni urednik Radia Koper 1.142 € Gobec Tanja, voditeljca oddaje Politično s Tanjo Gobec 1.125 € Tina Gruden Marucelj, vodja kadrovske službe 1.098 € Nejc Jemec, odgovorni urednik Vala 202 1.009 €

RTV v aprilu 189 izbrancem namenila za 87 tisoč evrov dodatkov

Spomnimo, da je RTV marca in aprila, v času prvega vala koronavirusne epidemije, svojim zaposlenim izplačala skupno 773.127 evrov. Večino, natančneje 685.512 evrov, je RTV izplačala po 39. členu kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki opredeljuje, da so zaposleni v javnem sektorju upravičeni do dodatka v primeru rizičnih razmer, in sicer v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače uslužbenca. Ta dodatek je po naših neuradnih podatkih prejelo 1.115 od skupaj 2.272 redno zaposlenih.

Foto: STA

A bolj kot ta izplačila so bili sporni dodatki po 71. členu zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 (ZIUZEOP), ki veleva, da je zaposleni, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma čezmerni obremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije, upravičen do dodatka za nevarnost, ki znaša 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. V skupnem znesku 87.615 evrov, kot so nam razkrili na RTV, naj bi ta dodatek prejelo 189 zaposlenih.

Na naše septembrsko poročanje, so se pozneje odzvali tudi na RTV. Njihov odziv in podrobnejšo razlago o dodelitvi izplačil si lahko v celoti preberete v članku Kako so na RTV med izbrance delili bogate nagrade.

Da so si nekateri prislužili kar oba dodatka, je sprožilo ogorčenje med zaposlenimi na javnem servisu, ki so pozneje tudi opozorili na nejasnosti glede kriterijev, po katerih je vodstvo RTV ocenjevalo upravičenost do prejemka kriznih izplačil. Čeprav bo imela RTV letos 4,7 milijona evrov izgube iz rednega poslovanja, ki jo želi generalni direktor Igor Kadunc pokriti s prodajo delnic, navadno namenjenih za posebne projekte oziroma programske vsebine, pa lahko glede na višino dodatkov za nevarnost oziroma izpostavljenost pri delu, ki so jih prejeli nekateri, čeprav menda v času epidemije niso imeli nikakršnega stika z virusom, sklepamo, da na zavodu ne varčujejo.

Danes bo nadzorni svet razpravljal o razrešitvi Kadunca

Programski svet RTVS bo danes popoldne sicer odločal o pobudi skupine 13 svetnikov za Kadunčevo predčasno razrešitev. Pobudniki Kaduncu med drugim očitajo, da ni pripravil programsko-produkcijskega in finančnega načrta, ki bi bila sprejemljiva za programski in nadzorni svet, ki sta pristojna za njuno sprejetje. Zavod namreč še nima sprejetega finančnega načrta za leto 2020 in posluje po dvanajstinah.

Že dopoldne pa bo odbor DZ za kulturo na zahtevo SAB, LMŠ, SD in Levice obravnaval očitke o vladnem pritisku na javne medije, pri čemer bo posebne pozornosti deležen prav poskus Kadunčeve razrešitve.