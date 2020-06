Trenja med nadzornim svetom RTV Slovenija in generalnim direktorjem RTV Slovenija Igorjem Kaduncem trajajo že dlje časa. Glavni problem predstavlja slaba finančna situacija javnega zavoda. Ker nadzorniki še vedno niso potrdili predloga finančnega načrta zavoda za leto 2020, ki ga je pripravil Kadunc, se javni zavod že šest mesecev financira po dvanajstinah.

Zaposlenih je preveč, od Kadunca pričakujejo mehka odpuščanja

Še več, minulo sredo so nadzorniki na seji sprejeli sklep, s katerim so Kaduncu naložili, da k predlogu novega finančnega načrta priloži tudi program sanacije javnega zavoda. "Priprava sanacijskega načrta je zaradi presežka odhodkov nad prihodki, ki je v letu 2017 znašal 720 tisoč evrov, v letu 2018 1,1 milijona evrov in v letu 2019 kar 3,2 milijona evrov, nujen ukrep. Na to nas je opozorilo tudi ministrstvo za finance, ki je še v času vlade Marjana Šarca opozorilo, da javni zavod že od leta 2017 posluje z izgubo ter da mora zavod po zakonu pripraviti in izvesti sanacijski program," poudarja prvi nadzornik RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough.

Generalni direktor ima pri pripravi sanacijskega programa proste roke, so pa nadzorniki Kaduncu naložili, da v okviru omenjenega sanacijskega načrta predvidi odprodajo premičnega in nepremičnega premoženja, ki ni potrebno za izvajanje javne službe, opredeli pričakovano število zaposlenih po vseh organizacijskih enotah in pripravi načrt za sporazumno prenehanje delovnega razmerja z zaposlenimi, ki jih do upokojitve ločita manj kot dve leti. Gre za zahtevno in nehvaležno nalogo, ki vključuje tudi mehka odpuščanja.

Konec lanskega leta je imela RTV Slovenija 2.254 zaposlenih, Kadunc pa pričakuje, da bo javni zavod konec letošnjega leta zaposloval 2.183 ljudi. Foto: Bojan Puhek

Konec lanskega leta je imela RTV Slovenija 2.254 zaposlenih, Kadunc pa pričakuje, da bo javni zavod konec letošnjega leta zaposloval 2.183 ljudi. Po navedbah virov znotraj hiše je zaposlenih še vedno preveč, Grah Whatmough pa opozarja, da Kadunc kljub številnim pozivom nadzornega sveta in celo parlamentarnega odbora za kulturo v letu 2018 še vedno ni pripravil analize potrebnih delovnih mest, pri kateri bi izhajal iz dejanskih potreb programa.

Imajo več stanovanj, ki so nezasedena in jih ne uporabljajo

Po besedah Grah Whatmougha je celo notranja revizija RTV Slovenija pri zaposlovanju ugotovila večje pomanjkljivosti, ki vplivajo na slabitev poslovanja javnega zavoda. "Treba je izhajati iz programa, ki ga RTV Slovenija izvaja oziroma si ga želi izvajati, ter na podlagi tega ugotoviti, kateri profili in kolikšno število zaposlenih je potrebno za izvajanje takšnega programa, ter temu po potrebi prilagoditi kadrovsko strukturo zaposlenih na javnem zavodu," poudarja predsednik nadzornega sveta.

Ko gre za prej omenjena mehka odpuščanja, je po njegovih besedah najprej potrebno preveriti interes, ugotoviti število zaposlenih ter morebitne finančne in programske posledice takšnega ukrepa: "Pri načrtu sporazumnega prenehanja delovnega razmerja z zaposlenimi, ki imajo manj kot dve leti do upokojitve, gre za to, da se preveri interes tistih, ki so pred tem, da izpolnijo pogoje za upokojitev, za sporazumno prenehanje delovnega razmerja."

Grah Whatmough ob tem poudarja, da je Kadunc v dokumentih, ki jih je predložil nadzornemu svetu, večkrat predvidel možnost prodaje nepotrebnega premoženja, vendar konkretnega predloga ni pripravil: "Morebitno prodajo takšnega premoženja je treba predvideti v finančnem načrtu javnega zavoda, hkrati pa je treba pristojnemu ministrstvu prelagati, da se izkupiček od prodaje premoženja nameni za delovanje RTV Slovenija, sicer izkupiček pripade državnemu proračunu. Samo za ponazoritev, RTV Slovenija je lastnik oziroma upravljavec več stanovanj, ki jih ne uporablja oziroma so nezasedena."

Javno izjavil, da bo odstopil, a še kar vztraja na mestu direktorja

Kadunc, ki se mu mandat izteče prihodnjo pomlad, po zamenjavi vlade pa se že ugiba tudi o njegovi predčasni razrešitvi, naj bi po navedbah virov iz RTV Slovenija javno že izjavil, da načrta sanacije ne bo pripravil. Kadunc naj bi namreč še vedno verjel, da mu bo politika vendarle prisluhnila ter prej ali slej dvignila RTV-prispevek, ki zdaj znaša 12,75 evra. Spomnimo, da je Kadunc lani Šarčevi vladi predlagal zvišanje prispevka za en evro, vendar ga je prejšnja vlada zavrnila, češ da to ni rešitev za težave zavoda.

Za predčasno razrešitev Igorja Kadunca z mesta generalnega direktorja RTV Slovenija je decembra lani zmanjkal en glas programskih svetnikov. Foto: STA

Kadunc je sicer že decembra 2018 na seji programskega sveta javno izjavil, da bo odstopil, če vlada ne bo zvišala RTV-prispevka. "Odstopil bom v tistem trenutku, ko ne bom videl dolgoročne finančne stabilnosti RTV Slovenija. Če vlada letos ali naslednje leto ne bo uskladila RTV prispevka s plačami ali z inflacijo, me ne bo treba razreševati," je po poročanju Dnevnika dejal Kadunc.

Do omenjene izjave generalnega direktorja je prišlo na seji, na kateri so programski svetniki na predlog nadzornega sveta odločali o Kadunčevi predčasni razrešitvi z vrha javne radiotelevizije. Za razrešitev Kadunca je takrat glasovalo 14 svetnikov, proti jih je bilo 12, dve glasovnici pa sta bili neveljavni. To pomeni, da je za predčasno razrešitev generalnega direktorja zmanjkal samo en glas.

Kadunc bi se lotil gradbenega projekta, za katerega nima dovolj denarja

Po ocenah naj bi izguba javnega zavoda ob koncu letošnjega leta, ki ga bo zaznamovala tudi gospodarska škoda zaradi posledic epidemije novega koronavirusa, znašala 6,6 milijona evrov. Po naših informacijah bi na RTV Slovenija denarja lahko zmanjkalo že za izplačilo letošnjega regresa. Javni zavod bi v tem primeru moral najeti posojilo za likvidnost, kako oziroma ali ga bodo sploh lahko poplačali, ni jasno.

Kljub finančnim težavam pa Kadunc očitno še vedno ni opustil projekta gradnje novega novičarskega centra na Komenskega 5. Gradnjo naj bi financirali predvsem s prodajo preostanka Eutelsatovih delnic, torej z rezervami, ki jih ima javni zavod v finančnih naložbah. Kadunc je februarja letos napovedal, da javni zavod letos načrtuje prodajo Eutelsatovih delnic v višini nekaj več kot 7,1 milijona evrov. Celotna vrednost omenjenih naložb po besedah Grah Whatmougha trenutno znaša približno 7,2 milijona evrov.

Kot opozarja prvi nadzornik, pa omenjena finančna sredstva ne bodo zadostovala za dokončanje projekta: "Tudi če bi te finančne naložbe takoj unovčili, izkupiček ne bi zadostoval za nadomestno gradnjo skupaj s potrebno opremo. To je generalni direktor tudi že sam priznal in nakazal možnost, da se z izkupičkom od prodaje finančnih naložb zgradi samo skelet nadomestne gradnje."

Do gradnje novega novičarskega centra ima predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija velike zadržke, saj ni jasno, iz katerih sredstev bi bilo možno gradnjo dokončati tako, da bi bilo stavbo možno tudi uporabiti. "Iz rednega delovanja zavod namreč beleži presežek odhodkov nad prihodki, ki se iz leta v leto poglablja. Gre dejansko za vprašanje prioritet: ali graditi ob zavedanju, da javni zavod nima niti zaprte finančne konstrukcije, ali zadnje finančne rezerve porabiti za sanacijo poslovanja," dodaja Grah Whatmough.

Z novinarskimi vprašanji glede omenjene zadeve smo se obrnili tudi na RTV Slovenija in generalnega direktorja Igorja Kadunca. Odgovore in pojasnila bomo objavili, ko jih bomo prejeli.