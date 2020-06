V mariborski družini naj bi bili okuženi trije člani #koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po včerajšnjem odkritem primeru pozitivnega testa na novi koronavirus pri tretješolcu na mariborski osnovni šoli Ludvika Pliberška je skupaj v karanteni 25 ljudi. Ob družini osnovnošolca in njegovih sošolcih še ekipa sodelavcev učenčeve matere na eni od bencinskih postaj v Mariboru.

Na Osnovni šoli Ludvika Pliberška v Mariboru so bili včeraj obveščeni o okužbi pri enem od njihovih učencev. Kot je dejala ravnateljica šola Lidija Todorović, osnovnošolec ni zbolel in ni kazal znakov okužbe. Skupaj naj bi v družini potrdili tri pozitivne primere. Ob osnovnošolcu naj bi bila še okužena ena odrasla in brat okuženega učenca.

Pri včeraj objavljenih aktualnih podatkih za ponedeljek so potrdili dva nova primera. Eden od teh je mariborski primer, danes pa bo znano, ali je okužen tudi kdo od ljudi, s katerimi so bili v stiku. Mario Fafangel z NIJZ je dejal, da bodo številke objavili danes.

Danes bo znano, koliko okužb pri stikih

V ponedeljek je bil do polnoči potrjen en primer v Mariboru, so pa danes potrdili okužbe tudi pri nekaterih njegovih kontaktih. Za koliko novih okužb gre, Fafangel ni želel razkriti, številke bodo objavljene v sredo.

Od kod so prinesli virus oziroma ali je prišel iz tujine, še ni jasno, saj je epidemiološko poizvedovanje še v teku, je včeraj povedal Fafangel. Opozoril je, da je možno, da je virus prisoten še v Sloveniji.

V razredu 18 otrok

V razredu, ki ga obiskuje tretješolec, je 18 otrok. Potem ko so na šoli prejeli obvestilo NIJZ o okužbi, so po besedah ravnateljice najprej obvestili starše teh otrok, da so prišli ponje. Ti bodo torej morali v prihodnjih dveh tednih ostati doma, natančna navodila, tudi glede morebitnega testiranja na novi koronavirus, pa bodo prejeli od NIJZ.

NIJZ se je po ogledu šole in opravljenem epidemiološkem poizvedovanju iz previdnostnih razlogov odločil zapreti zgolj razred, ki ga je učenec obiskoval, poroča STA.