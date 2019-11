Je Kadunc na RTV poskušal zaposliti svojega sina?

Po ponedeljkovi burni seji programskega sveta RTV Slovenija smo v uredništvu prejeli elektronsko pošto, ki kaže, da naj bi generalni direktor javne radiotelevizije Igor Kadunc pri vodstvu informativnega programa Televizije Slovenija lobiral za sodelovanje oziroma zaposlitev svojega sina Andraža Kadunca. Novinarji so medtem zaskrbljeni zaradi gradnje novega novičarskega centra, ki naj bi ga financirali s prodajo delnic javnega zavoda. Bojijo se, da bi nepremišljena investicija vodila v okrnitev programa pa tudi v odpuščanje zaposlenih in sodelavcev.

Potem ko programski svetniki niso sprejeli programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto, prav tako pa niso prižgali zelene luči za predlog finančnega načrta, ker da med drugim nista skladna s finančnimi zmožnostmi javnega zavoda, smo v uredništvu prejeli elektronski dopis generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca, ki ga je ta v začetku septembra naslovil na vodstvo informativnega programa Televizije Slovenija.

Generalni direktor naj bi lobiral, da javni zavod posluje z njegovim sinom

"Zdi se, da se bodo dogodki okoli brexita v oktobru precej skoncentrirali in da je povsem možno, da se bo pojavila potreba po snemanju. Sin Andraž (Andraž Kadunc, op. a.) gre konec septembra v London na London Film Academy in bo tam eno leto. Morda bi bilo za videti, ali bi lahko podprl kakšnega našega novinarja s snemanjem," je v spodnjem elektronskem sporočilu zapisal Kadunc.

"Ker pa gre za konflikt interesov, pa bi bilo v primeru, da bi bila osnovna ideja sprejeta, potrebno poskrbeti, da sem sam popolnoma izločen iz kakršnegakoli dogovarjanja in odločanja. Tako bi tudi nadaljnje aktivnosti, v kolikor bi se za idejo odločili, morale potekati popolnoma mimo mene," je še poudaril generalni direktor RTV Slovenija.

Elektronsko sporočilo, ki ga je na vodstvo informativnega programa Televizije Slovenija naslovil generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. Foto: Siol.net

Kadunc očitke zavrača: Obtožbe o lobiranju so nesmiselne

Kot je razvidno iz sporočila, naj bi Kadunc pri vodstvu informativnega programa lobiral za sodelovanje oziroma zaposlitev svojega sina, pri tem pa se je očitno zavedal, da bi v tem primeru obstajal konflikt interesov. Njegov predlog sicer ni padel na plodna tla. Kot so nam sporočili iz informativnega programa Televizije Slovenija, se za sodelovanje z Andražem Kaduncem niso odločili in z njim ne sodelujejo.

Prvi mož RTV Slovenija se je na prej omenjene očitke odzval prek službe za odnose z javnostmi RTV Slovenija, kjer poudarjajo, da korespondenca, da naj bi generalni direktor Igor Kadunc lobiral za sodelovanje oziroma zaposlitev svojega sina, ne obstaja, da pa je res, da je Kadunc sporočil, da njegov sin odhaja v Anglijo, da obvlada snemanje in da morda ne bi bilo odveč, če bi ga seznanili z "malim standardnim snemalnim kompletom in delom z Awiwestom".

"Obtožbe o lobiranju so nesmiselne tudi zato, ker je generalni direktor v dopisu izrecno poudaril, da ne želi biti obveščen o nadaljnjem poteku morebitnih dogovorov glede te zadeve," pojasnjujejo na RTV Slovenija. Foto: STA

"Odločitev, ali bi v kakšnem primeru lahko s svojim znanjem kot snemalec priskočil na pomoč pri pripravi prispevkov dopisniškega novinarja Televizije Slovenija, pa je generalni direktor v celoti prepustil Informativnemu programu. Obtožbe o lobiranju so nesmiselne tudi zato, ker je generalni direktor v dopisu izrecno poudaril, da ne želi biti obveščen o nadaljnjem poteku morebitnih dogovorov glede te zadeve," pojasnjujejo na RTV Slovenija in dodajajo, da odločitev Informativnega programa, da se za sodelovanje niso odločili, kaže na njihovo samostojnost in avtonomnost.

Očitali so mu, da prek svojega sina posluje z javnim zavodom

Ob tem poudarjajo, da Andraž Kadunc v obdobju mandata svojega očeta na mestu generalnega direktorja ni sodeloval z javno radiotelevizijo: "Tudi v primeru, ko je Andraž Kadunc sodeloval pri snemanju filma, kjer je bil asistent režije, RTV Slovenija pa koproducent, KPK ni ugotovil nepravilnosti."

Protikorupcijska komisija po njihovih navedbah tudi pri treh drugih primerih, v katerih je bil prijavljen Kadunc, ni ugotovila nobenih nepravilnosti pri njegovem delu, razen v primeru, ko je bilo "sedenje v istem organu razumljeno kot povezanost, zaradi česar pa je prejel opomin".

"Tudi v primeru, ko je Andraž Kadunc sodeloval pri snemanju filma, kjer je bil asistent režije, RTV Slovenija pa koproducent, KPK ni ugotovil nepravilnosti," poudarjajo na RTV Slovenija. Foto: STA

Spomnimo, da se je Kadunc lani pod drobnogledom znašel tudi zato, ker je njegovo podjetje Captain v sodelovanju z RTV Slovenija od leta 2015 do leta 2016 zaslužilo 3.965 evrov. Direktor omenjenega podjetja je prej omenjeni Andraž Kadunc, prvi mož javne radiotelevizije pa je njegov stoodstotni lastnik in prokurist. Omenjeno podjetje je imelo lani za 4.686 evrov izgube.

Kljub temu, da so na generalnega direktorja letele kritike, da prek svojega sina posluje z javnim zavodom, ki ga vodi, kar da je v nasprotju z zakonodajo in statutom javnega zavoda, programski svet Kadunca decembra lani ni razrešil z mesta generalnega direktorja. RTV Slovenija je lani zabeležila 1,1 milijona evrov izgube, letošnje leto naj bi končali s presežkom 32 tisoč evrov.

Novinarji v strahu pred odpuščanji in krčenjem programa

Po včerajšnji rdeči luči programskega sveta ima Kadunc zdaj čas do sredine decembra, da dopolni programsko-produkcijski načrt, nezaupnice svetnikov, ki se nanaša na predlog finančnega načrta, nadzornemu svetu ni treba upoštevati. Kadunc medtem miri javnost in zaposlene, da javni zavod ni v tako slabi finančni kondiciji in da imajo še dovolj Eurotelovih delnic, ki jih lahko prodajo. Kot je poročalo Delo, so letos sprva hoteli prodati za 5,5 milijona evrov omenjenih delnic, zdaj jih bodo za od 3,5 do štiri milijone evrov.

RTV Slovenija naj bi gradnjo novičarskega centra, ki bo zrasel na Komenskega 5, tik za starim poslopjem javne televizije, financirala s prodajo Eurotelovih delnic. Foto: Bojan Puhek

S prodajo zadnjih naj bi financirali tudi gradnjo novičarskega centra na Komenskega 5, čemur pa nasprotujejo hišni novinarski sindikati. Kot je razvidno iz dopisa, ki so ga naslovili na vodstvo ter programski in nadzorni svet, novinarje skrbi, da bodo v zavodu za to investicijo porabili vso "srebrnino" oziroma rezerve, ki jih ima zavod v finančnih naložbah. Ob zaostrenih pogojih poslovanja bi to po njihovem mnenju lahko vodilo v pomanjkanje sredstev za program pa tudi v odpuščanje zaposlenih.

Na pristojne so zato naslovili več vprašanj o omenjeni investiciji, ob tem pa so vodstvo in nadzorni svet opozorili, da sta tudi osebno odškodninsko odgovorna za vse negativne posledice, ki bi škodile javnemu zavodu: "Zato vodstvo in nadzorni svet RTV Slovenija pozivamo, da odložijo odločanje o navedeni naložbi do časa, ko bodo izpolnjeni vsi pravno-formalni in materialni pogoji za tako naložbo," so še zapisali v Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija.

Vodstvo: Večina skrbi je neutemeljenih

V vodstvu medtem poudarjajo, da je gradnja Komenskega 5 strateškega pomena za razvoj RTV Slovenija in da je večina skrbi neutemeljenih: "Za začetek gradnje potrebujemo tudi še ustrezne sklepe. Najbolj pomembno je, da so vsi potrebni materiali kakovostno pripravljeni in da se lahko sprejme takšna ali drugačna odločitev. Bistveno je, da vse vodstvo javnega zavoda gradnjo podpira. Seveda zaradi tega niso ogrožena niti delovna mesta, niti ne bo krnitve programov."

Če za gradnjo novičarskega centra ne bodo imeli zagotovljenih finančnih sredstev, pravijo, da se je ne bodo lotili. "Štiri milijone evrov je še od obveznic, ki so zapadle že leta 2018, nekaj jih bo od delnic, nekaj pa iz odprodaje prostorov na Trubarjevi, opremo za studio pa bo morda res že treba vključiti v okvir redne obnove," še pojasnjujejo na RTV Slovenija.