Virgil Van Dijk podaljšal pogodbo z Liverpoolom: To je občutek pononsa, občutek veselja

"To je občutek ponosa, to je občutek veselja. To je preprosto neverjetno. Pot, ki sem jo prehodil v dosedanji karieri, da sem lahko podaljšal svojo pogodbo za nadaljnji dve leti v tem klubu, je neverjetna in tako sem srečen," je Virgil van Dijk dejal za spletno stran rdečih.

Triintridesetletnika je januarja 2018 v Liverpool pripeljal trener Jürgen Klopp iz Southamptona za več kot 80 milijonov evrov. Od takrat je branilec eden ključnih igralcev uspeha rdečih.

Van Dijk, ki je za rdeče zbral 314 nastopov in dosegel 27 golov, je s klubom osvojil sedem velikih naslovov, vključno z ligo prvakov, premier league in angleškim pokalom.

Naslednji naslov je tik pred vrati. Van Dijk je pri tem odigral pomembno vlogo. Liverpool je prednost pred zasledovalcem Arsenalom povečal na 13 točk.

Preberite še: