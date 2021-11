S ponarejenim potrdilom v bolnišnici obiskovala sestro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ta konec tedna odkrili žensko, ki je s ponarejenim digitalnim covidnim potrdilom v bolnišnici obiskovala svojo hospitalizirano sestro. Varnostna služba je ob pregledu potrdila ugotovila, da se je obiskovalka izkazovala s potrdilom druge osebe, zato so jo pridržali.

Vodstvo UKC Ljubljana je primer predalo v obravnavo policiji. Opozorili so še, da je za takšno zlorabo zagrožena zaporna kazen.

Zloraba potrdila PCT v UKCL. Med vikendom je na obisk k sestri prihajala gospa s ponarejenim potrdilom. Varnostna služba jo je presegla in preverila. Imela je potrdilo druge osebe, zato so jo zadržali. Obravnavo prevzema Policija. Opozarjamo: za kršitev je zagrožena zaporna kazen — UKC Ljubljana (@ukclj) November 8, 2021

V skladu z najnovejšim vladnim odlokom so od danes v veljavi številni strožji ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Ti med drugim zajemajo, da je izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani) obvezno za starejše od 12 let, pri čemer mora oseba poleg dokazila PCT pokazati tudi veljavni osebni dokument.