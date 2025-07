Tragična vest: za posledicami prometne nesreče na Ajdovskem umrl otrok

Prometna nesreča se je zgodila v torek, 24. junija, ko sta se mladostnika vozila po klancu navzdol na lokalni cesti Malo polje–Col v občini Ajdovščina. Sopotnik je bil v nesreči težje poškodovan, voznik mopeda pa lažje.

Obema poškodovancema so na kraju prvo pomoč nudili reševalci Zdravstvenega doma Ajdovščina, nato pa hudo poškodovanega mlajšega sopotnika z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Tam je po več dnevih intenzivnega zdravljenja izgubil bitko za življenje, so zapisali na PU Nova Gorica.

Vzrok za nesrečo je bila neprilagojena hitrost

O prometni nesreči so tedaj obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Na kraju so policisti z ogledom in z zbiranjem obvestil ugotovili vzrok prometne nesreče, in sicer neprilagojeno hitrost.

Policisti postaje prometne policije Nova Gorica bodo z vsemi ugotovitvami tragične nesreče pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.