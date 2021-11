Neuradno: včeraj spet visoko število okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so neuradno v ponedeljek spet potrdili več kot tri tisoč novih okužb.

V ponedeljek so po neuradnih informacijah potrdili 3.342 okužb z novim koronavirusom.

Na uradne podatke še čakamo. To je že četrtič, ko smo od 26. oktobra (3.138 okužb) v državi zabeležili več kot tri tisoč novih okužb na dan. 2. novembra smo imeli 3.459 okuženih, dan kasneje, 3. novembra, največ, 4.515 okužb in še 4. novembra, ko so v Sloveniji potrdili 3.774 okužb z novim koronavirusom.

Po podatkih sledilnika covid-19 v bolnišnicah zdravijo 843 bolnikov, od teh jih 186 potrebuje intenzivno zdravljenje.