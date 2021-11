Izpoved 32-letnice: na hitrem testu negativna, PCR-test pokazal, kar je slutila

"Sesulo me je in si ne predstavljam, kako okužba vpliva na rizične skupine, ki bolezen prenašajo še težje. Ker če bi bilo še za odtenek huje, verjetno ne bi zdržala sama in bi potrebovala pomoč." O svoji izkušnji s koronavirusno boleznijo je 32-letna športnica in nekadilka spregovorila za Planet TV. Ob tem je opozorila tudi na problematiko hitrih testov.

"Jaz sem vedela, da sem pozitivna, čutila sem, da sem pozitivna. Ker dejansko tako slabo, kot sem se počutila, se v življenju še nisem počutila," pove Barbara Imperl. Hitri test je bil sicer negativen, nato je opravila še bolj zanesljivi PCR-test, ki pa je bil, tako kot je pričakovala, pozitiven.

Kako zanesljivi so hitri testi?

Zgodilo se je v noči z 31. oktobra na 1. november, ko je Barbara začutila, da nekaj ni v redu. Po vročini, mrzlici in tresenju je na praznično jutro pred enim izmed trgovskih centrov opravila hitro testiranje in bila na svoje presenečenje ob vseh simptomih negativna.

"Pri hitrem testu, ki so mi ga naredili pred trgovskim centrom, ne vem, če mi je palčko dala pol centimetra v nos, malček zavrtela, popraskala po nosku in to je bilo to. PCR-test pa ja, tako kot eni pravijo, gre do možganov, ti dobro zavrtijo, te zaboli, te zapeče, zajokaš in dejansko so nekaj morali izpraskati iz tvojega telesa," pove Imperlova.

Ob pojavu simptomov ravnajte v skladu s priporočili, se preventivno izolirajte in o tem obvestite svojega osebnega zdravnika. Ta bo izdal napotnico za bolj zanesljivi PCR-test.

PCR-test je bil pozitiven

Vse se je spremenilo z naslednjim dnem, ko je opravila PCR-test, ki je bil pozitiven. Ob tem sogovornica čuti jezo in svari, da nekega nadzora nad tem, kdo in kako opravlja hitra testiranja ni, medtem ko lahko točke testiranja najdemo praktično na skoraj vsakem vogalu: "Jaz sem zato okužila eno prijateljico, lahko bi jih pa deset. Ker sem se dejansko družila z ljudmi, šli smo tudi ven, šli smo na žurko. Jaz sem bila vedno vestna, vedno sem se testirala, preden smo šli ven. Ampak zunaj je bila pa situacija različna."

O svojem počutju in prebolevanju koronavirusne bolezni je iskreno pisala v svojih Facebook objavah, saj je hotela ozavestiti znance, naj se pazijo, ob tem pa naletela na hladen tuš. Kot opozarja, je virus prisoten povsod in ni važno, ali si cepljen, prebolel ali še nisi zbolel, verjetnost, da ga boš dobil, pa je velika.

Najhuje jo je po pozitivnem brisu doletelo peti dan, ko jo je ob naraščanju vročine, ki je presegla 39 stopinj, glavobolu, prebavnih težavah, izgubi vonja in okusa, doletelo še bruhanje. "Krog pa se začne s tem, da te začne mrazit, trese te, nemočen postaneš, čutiš, da se ti vročina dviguje, prav veš, kdaj te bo spet zadelo, kot nek napad. Ko je vročina padla, sem vzela tablet, bila sem utrujena in zaspala sem. Nato sem se zbudila premočena, teklo je z mene, obleke so bile težke in mokre, ožela bi jih lahko," opisuje Imperlova, ki sicer ni cepljena, a se je vestno testirala.