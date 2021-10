Trdil je, da covid-19 ne obstaja. V UKC Ljubljana so ga nato komaj rešili.

Izpoved Mitje Bitenca, ki si jo lahko ogledate v zgornjem videoposnetku, je na spletno stran YouTube objavil Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je Bitenc zaradi težkega poteka bolezni covid-19 preživel skoraj dva meseca.

Okužbo je staknil na dogodku z množično udeležbo, sprva je menil, da gre za blago bolezen

"Na dogodku je covid-19 dobilo kar veliko ljudi, jaz malo težjo obliko. Sprva sem zaradi visoke vročine mislil, da gre za neke vrste blago angino. Nekaj dni sem ležal doma, nato pa po nasvetu osebne zdravnice obiskal urgenco," je povedal Bitenc, ki so mu ob prihodu v urgentni center takoj nudili oskrbo s kisikom.

Ko je že mislil, da se njegovo zdravje izboljšuje, je prejel slabe novice. Slikanje njegovih pljuč je pokazalo, da je stanje resno. Še isto noč je moral na respirator. Zaradi pozne ure ni mogel doklicati nobenega od bližnjih, da bi jim pojasnil potek dogodkov. Na koncu mu je uspelo vzpostaviti kontakt z enim od zaposlenih v njegovi restavraciji.

Mitja Bitenc je med zdravljenjem v ljubljanskem kliničnem centru, ki je trajalo več kot poldrugi mesec, izgubil kar 22 kilogramov. Foto: Posnetek zaslona / UKC Ljubljana

Tri tedne umetne kome in zelo črni scenariji

Kot je Bitenc pojasnil v videoposnetku UKC Ljubljana, je na respiratorju v umetni komi preživel tri tedne. Zdravniki so se bali najhujšega, je pojasnil, v igri so bili tudi zelo črni scenariji. Njegov boj s koronavirusno boleznijo je dodatno oteževal obsežnejši strdek, ki se je pojavil v njegovih prsih.

Bitenc, ki predhodno sicer ni imel bistvenih zdravstvenih težav, sicer ni cepljen proti bolezni covid-19.

Preden je hudo zbolel, je trdil, da je covid-19 pravljica. Bo od zdaj drugače?



Mitja Bitenc je na družbenem omrežju Facebook član več skupin, ki širijo dezinformacije in teorije zarot o bolezni covid-19 ter cepivih in katerih člani močno nasprotujejo kakršnimkoli omejevalnim ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa vključno z nošnjo zaščitnih mask in preverjanjem pogoja PCT.



Preden je zbolel, je Bitenc na Facebooku, kjer mu sicer sledi več kot 600 ljudi, objavil več zapisov, v katerih je med drugim trdil, da je covid-19 pravljica in da novi koronavirus "ne obstaja v takšni obliki, kot nam ga predstavljajo" oziroma da ni tako nevaren. Zdravnike je tudi ožigosal za "prodane" in svoje sledilce pozval, naj ne upoštevajo karantenskih odločb.



Objava, ki jo je Mitja Bitenc v skupini PROTI jesenskemu omejevanju življenja pustil približno mesec dni pred hospitalizacijo zaradi bolezni covid-19. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona



Bo po preboleli hudi obliki bolezni covid-19 na stvari gledal drugače? Bitencu smo poslali vprašanji:



- Ali po svoji težki izkušnji s koronavirusno boleznijo še naprej zagovarja odklonilna stališča do epidemioloških ukrepov?



- Ali bi se trenutno, če bi lahko čas zavrtel nazaj, odločil za cepljenje proti bolezni covid-19 in ali bi cepljenje priporočil drugim?



Odgovora bomo objavili, ko ju prejmemo.

Velike pohvale vsem, ki so mu rešili življenje

Bitenc je pohvalil zdravnike in medicinske sestre ter preostalo osebje v UKC Ljubljana, ki se je po njegovih besedah zelo trudilo, da bi ga ohranili pri življenju in da bi ga, potem ko se je prebudil iz umetne kome, čim prej spravili k močem.

"Ko se znajdemo v težki situaciji, so oni tukaj za nas, nam pomagajo in nas poskušajo rešiti. Za vse, kar so storili, sem neizmerno hvaležen vsem od prvega do zadnjega," je dejal.

"Vsak je odgovoren zase, vsak se mora zaščititi po svojih najboljših močeh"

Za javno objavo svoje težke izkušnje z boleznijo covid-19 se je Bitenc odločil, ker ima po lastnih besedah zelo veliko podpornikov, ki jih je zanimalo, kaj se je z njim dogajalo.

Poudaril je tudi, da je covid-19 zahrbtna bolezen. "Dokler tega ne izkusiš, ne veš," je dejal. Sodržavljanom svetuje, da naj bodo pri druženju z drugimi ljudmi pazljivi in se zaščitijo po svojih najboljših močeh.

