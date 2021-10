Paradoks proticepilcev v Ljubljani: ko gre zares, potrebujejo zdravnika #video

Sredini protestniki so na Trgu republike v Ljubljani ne tako dolgo nazaj ploskali ideji, da bi bilo treba zdravnike, ki sodelujejo pri cepljenju proti bolezni covid-19, postaviti pred vojaško sodišče, tudi sicer pa so sovražno nastrojeni proti veliki večini zdravnikov, ki podpirajo cepljenje in epidemiološke ukrepe. Na današnjem shodu so v publiki medtem iskali zdravnika, saj se je med govorom, ki je bil uperjen proti preverjanju pogoja PCT, onesvestila ena od protestnic.