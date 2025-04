"Zabeležili smo 547 obolenj, a jih je bistveno več. Nekateri se še vedno zdravijo." #video

V veleblagovnici Maximarket, ki jo upravlja Mercator, so sredi aprila med strankami in osebjem zaznali prebavne težave in okužbo neznanega izvora. Zaradi slabosti je bilo v dneh po onesnaženju odsotnih več zaposlenih v bližnjih stavbah, med drugim poslanci DZ ter zaposleni v NLB in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

"Epidemiološko stanje smo stalno spremljali in analizirali. Izkazalo se je, da je na telefonsko linijo poklicalo 518 oseb. Zabeležili smo 547 obolenj, a se zavedamo, da je obolenj več. Nekateri oboleli se še vedno zdravijo doma. Največ so obolevali 15. in 16 aprila. Od težav so oboleli navajali, da so imeli drisko, bruhanje, slabost. Sedem oseb je iskalo pomoč v bolnišnici, ena tudi v urgentni zdravstveni službi. Povprečna starost obolelih je bila 48 let," je povedala Grilc.

Mikrobiološke raziskave še potekajo

Mikrobiološke raziskave še potekajo. V blatu obolelih so sicer odkrili več bakterij – kampilobakter, obstaja možnost salmonele. Pojavljajo se tudi virusi.

"Na NIJZ je vzpostavljena skupina, ki spremlja nadaljevanje izbruha, in dnevno sodelujemo z zunanjimi službami ter se dogovarjamo glede ukrepov. NIJZ je zadolžena za varovanje in spremljanje zdravja, za ukrepe pa imamo druge ustanove," je še povedala epidemiologinja.

Vzorčenje vode na pipi v stavbi Maximarketa, ki ga je opravilo komunalno podjetje Voka Snaga, je pokazalo, da je voda onesnažena z bakterijo E.coli, ki je zanesljiv indikator fekalnega onesnaženja. Gostinski obrati v veleblagovnici pa tudi po čiščenju vodovodne napeljave še vedno ostajajo zaprti. Izsledki analize vode v prostorih ljubljanskega Maximarketa so potrdili, da je fekalno onesnaženje vode omejeno na interno vodovodno napeljavo v objektu.