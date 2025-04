Začenja se dezinfekcija interne vodovodne napeljave v Maximarketu

Danes se bo po napovedih začela dezinfekcija interne vodovodne napeljave v objektu Maximarketa, kjer je prišlo do onesnaženja pitne vode s fekalijami. Prav tako naj bi bili znani rezultati analize vzorcev, ki so jih v petek vzeli tudi v sosednjih stavbah.

Klara Kopše Zorko iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, iz oddelka pitnih in kopalnih vod, je v petek pojasnila, da so odvzeli še vzorce pitne vode v državnem zboru, preliminarni rezultati bodo predvidoma znani danes dopoldne. Prav tako so vzeli dodaten vzorec na topli vodi, saj so doslej vzorčili hladno vodo. Zdravstveni inšpektorat pa je odvzel vzorce v sosednjih stavbah NLB, Cankarjevem domu, piceriji Parma in Angelinem vrtcu, je povedala Kopše Zorko.

Dodala je, da se bo dezinfekcija interne vodovodne napeljave v objektu Maximarketa začela danes.

Rezultatov laboratorijske analize še ni

Na Zdravstvenem inšpektoratu RS so za STA potrdili, da so skupaj z nacionalnim laboratorijem za zdravje odvzeli več vzorcev pitne vode na območju v okolici objekta Maximarketa. Rezultate laboratorijskih analiz pa še čakajo.

Najprej prebavne težave pri osebju, nato med strankami

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, s katero upravlja Mercator, so namreč že pred tednom dni zaznali prebavne težave pri osebju. V torek so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Izkazalo se je, da je voda v vodovodnem sistemu objekta fekalno onesnažena. Zaradi slabosti je bilo v zadnjih dneh po poročanju medijev odsotnih več zaposlenih v bližnjih stavbah, med drugim poslanci DZ ter zaposleni v NLB in ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zbolelo več kot 30 ljudi, do petka opoldne pa jih je poklicalo okoli 70 ljudi.