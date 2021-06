Mavrični protest LGBT proti Orbanovemu zakonu #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z mavričnimi zastavami in transparenti so podporniki LGBT skupnosti vzklikali "Ne morete nas ukiniti" in "Gejevska ljubezen je okej".

V predlogu zakona je zapisano, da bi bili v šolah prepovedani izobraževalni programi, katerih namen bi bil krepitev osveščenosti glede skupnosti LGBT, poroča STA. Zakon predvideva tudi prepoved knjig, filmov in drugih vsebin za otroke in najstnike, ki vključujejo spolne identitete, ki predstavljajo odklon od heteroseksualnosti ter omembe možnosti spremembe spola.

Prepoved bi zajela tudi kakršnokoli oglaševanje, v katerem bi bili istospolno usmerjeni ali transspolne osebe prikazani kot del normalnega življenja. Med drugim naj bi bil cilj zakona zaščititi "pravico otrok do spolne identitete ob rojstvu". Obenem pa zakonski predlog vključuje strožje kazni za spolno nasilje nad otroki in najstniki.

Pravni uslužbenec madžarskega Helsinškega odbora Zsolt Szekeres je dejal, da vlada Viktorja Orbana razdvaja družine pod krinko delovanja proti pedofilom. Skupine za pravice so predlog zakona primerjale z ruskim zakonom iz leta 2013, ki prepoveduje "propagando" netradicionalnih spolnih odnosov.

LGBT skupina za pravice Hatter je že minuli petek v odprtem pismu poudarila, da poslanci tega zakona ne bi smeli sprejeti in opozorila, da so Združeni narodi madžarsko pozvali k omilitvi diskriminacije LGBT otrok.

"Na žalost menim, da Madžarska vedno bolj drvi v izključno diskriminatorno smer," je dejal protestnik Andras Kalivod.

Orbanova vlada je v ustavi na novo opredelila zakonsko zvezo kot zvezo enega moškega in ene ženske, prepovedala je tudi pravni status transspolnih oseb.