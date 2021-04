Poljsko mesto se je hotelo rešiti prebivalcev LGBT, a se jim je maščevalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poteze številnih poljskih mest so naletele na ostre kritike.

Poteze številnih poljskih mest so naletele na ostre kritike.

Poljsko mesto Krasnik je pred dvema letoma glasovalo za "osvoboditev skupnosti LGBT", v želji, da bi zadovoljili konservativne volivce. A župan mesta zdaj obžaluje to potezo.

Župan Krasnika, Wojciech Wilk, pred dvema letoma z glasovanjem za "osvoboditev skupnosti LGBT" ni predvidel, da bi lahko s tem koga oškodoval, ampak je pri tem mislil zgolj na "simbolično gesto", in tudi ni predvidel, da bi ta poteza privedla do cenzure drugih evropskih držav in ogrožanja financiranja.

Danes se trudi, da bi omejil škodo, ki je nastala, na svojih straneh poroča New York Times.

Po odločitvi, ki so jo sprejeli maja 2019, je njihovo mesto namreč postalo "sinonim za homofobijo, kar ne drži," sporoča župan Wilk.

Veliko poljskih krajev se je opredelilo kot "območje brez ideologije LGBT". Foto: AP Photo/ Przemysław Stefaniak, Guliverimage

"Postali smo premet posmeha celotne Evrope"

Pozna se na odnosih s številnimi državami, med njimi s Francijo in Norveško; francosko mesto je lani s Krasnikom protestno prekinilo sodelovanje, Norveška, od katere je župan upal na skoraj 8,4 milijona evrov pomoči za financiranje razvojnih projektov, pa jim je septembra sporočila, da ne bo dodeljevala sredstev nobenemu poljskemu mestu, ki se bo razglasilo kot "osvobojeno LGBT".

"Postali smo predmet posmeha celotne Evrope, pri čemer so državljani tisti, ki ob tem najbolj trpijo, in ne politiki," je obžalovanje izrazil Wilk, ki zdaj lobira pri svetnikih, da razveljavi resolucijo, ki je 32 tisoč prebivalcev mesta postavila v sredino burne razprave o tradicionalnih in sodobnih vrednotah.

Evropski poslanci so opozorili, da je skupnost LGBTIQ na Poljskem diskriminirana in tarča napadov. Foto: Guliverimage/Imago Creative

Odzval se je tudi Evropski parlament

Ko se je Krasnik opredelil za "območje brez ideologije LGBT", se je pridružil številnim drugim poljskim krajem, ki si delijo enako mišljenje o diskriminaciji populacije LGBT, in za podporo Rimskokatoliški cerkvi.

V zadnjih letih je več kot 50 manjših mest sprejelo neobvezujoče resolucije proti "ideologiji LGBT", več deset drugih pa je sprejelo lokalne listine o družinskih pravicah, v katerih pozivajo k zaščiti otrok pred moralno korupcijo. Poteze poljskih mest so naletele na ostre kritike.

Evropski parlament je zato marca letos EU označil za svobodno cono LGBTIQ, s čimer se je odzval na poslabšanje stanja za skupnosti LGBTIQ v nekaterih državah EU, predvsem na Poljskem in Madžarskem, je poročala STA.

Evropski poslanci so opozorili, da poteze poljskih mest nakazujejo na to, da je skupnost LGBTIQ na Poljskem diskriminirana in tarča napadov. Evropsko komisijo so tako pozvali, naj uporabi vsa sredstva, da prepreči kršenje temeljnih pravic skupnosti LGBTIQ.

Župan Krasnika se hoče znebiti statusa "območje brez ideologije LGBT". Foto: xHubertxMathisx, Guliverimage

Župan je jasen: hoče razveljavitev

Župan Krasnika se zato po poročanju New York Timesa zavzema za to, da bi bil njihov status "območje brez ideologije LGBT" razveljavljen, saj imajo v nasprotnem primeru malo možnosti, da bi si zagotovili tuja sredstva za financiranje električnih avtobusov in mladinskih programov, kar je po njegovem mnenju še posebej pomembno, ker mladi nenehno odhajajo.

"Moje stališče je jasno: želim, da se ta resolucija razveljavi," je dejal za omenjeni časnik ter dodal, da je resolucija "škodljiva za mesto in njegove prebivalce."

