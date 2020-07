Poljski predsednik želi istospolnim parom preprečiti posvojitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je napovedal, bo predlog za ustavne spremembe v parlament vložil v ponedeljek.

Proti temu, da bi imeli istospolni pari pravico do posvojitve otrok, se je izrekel tudi protikandidat Andrzeja Dude na predsedniških volitvah, kandidat opozicijske liberalne stranke Državljanska platforma (PO) in župan Varšave Rafal Trzaskowski.

Poljski poslanec in aktivist s področja LGBT Krzystof Smiszek je bil kritičen do Dude, da predlaga nekaj, za kar ne bo nujno dobil zadostne podpore v parlamentu. Po njegovem gre za poskus, da bi vzbudil strahove in mobiliziral volivce ter pridobil njihove glasove.

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave je Duda rahlo v prednosti pred Trzaskowskim, saj mu napovedujejo 50,9 odstotka podpore.