27-letna igralka Chloë Grace Moretz je v objavi na Instagramu izrazila svojo podporo demokratski kandidatki Kamali Harris, poleg tega pa je v zapisu poudarila pravice žensk do izbire glede lastnega telesa in dodala, da bo to v skladu s predvolilnimi obljubami zagotovila samo Harris.

Chloë Grace Moretz je zapisala, da kot istospolno usmerjena ženska verjame v potrebo po pravni zaščiti skupnosti LGBTQ+ ter dostop do zdravstvenih storitev, ob tem pa je svoje sledilce spodbudila k predčasnemu glasovanju, ki ga je sama že opravila.

Foto: Guliverimage

Bila v zvezi z najstarejšim sinom Davida Beckhama

Igralka Moretz je bila med letoma 2014 in 2018 v zvezi z Brooklynom Beckhamom, najstarejšim sinom Davida in Victorie Beckham. S takratnim fantom sta leta 2016 skupaj javno podprla Hillary Clinton, ki jo je premagal kasnejši predsednik ZDA Donald Trump. Slavno igralko Moretz že od leta 2018 povezujejo z modelom Kate Harrison, s katero naj bi bili v razmerju, a tega javno nikoli nista potrdili, nekateri pa zaradi prstanov celo menijo, da sta igralka in model zaročeni.

Nedavno je Harrison na Instagramu delila fotografije z njunega skupnega oddiha v osrčju gora, skupaj z igralko pa sta se udeležili tudi poroke prijateljice v mestu Ojai v Kaliforniji.

Grace Moretz je zaslovela kot otroška igralka, najbolj znana po vlogi mlade superjunakinje Hit-Girl v satiri iz leta 2010 Kick-Ass. Zaigrala je tudi v filmu Martina Scorseseja Hugo in v predelavi grozljivk Let The Right One In in Carrie.

