Ameriška igralka Sydney Sweeney, ki velja za eno najprivlačnejših zvezdnic, je morala za vlogo v novem filmu povsem spremeniti svoj videz. Svetle lase in vitko postavo je zamenjala za mišice in ohlapna oblačila. Postaviti se je morala namreč v vlogo nekdanje ameriške boksarke Christy Martin, s svojim videzom pa presenetila oboževalce.

Prve utrinke njene šokantne preobrazbe so objavili fotografi, ki so 27-letno igralko ujeli v Severni Karolini. Nosila je ohlapno trenerko in modro bandano ter imela skodrane rjave lase. Oboževalci svetlolase lepotice takšnega videza pri njej niso vajeni, zato marsikdo ni mogel verjeti, da je to res ona.

Postaviti se je morala v vlogo profesionalne boksarke. Foto: Profimedia

Boj tako znotraj kot zunaj ringa

Kasneje je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram tudi sama delila nekaj fotografij in potrdila glavno vlogo v filmu. "Tukaj je nekaj utrinkov iz zakulisja snemanja filma, pri katerem trenutno sodelujem. V zadnjih mesecih sem se posvetila treningom, da bi oživela zgodbo neverjetne ženske – resnične šampionke, ki se je bojevala tako znotraj kot zunaj ringa," je zapisala.

In dodala: "Njeno potovanje je dokaz odpornosti, moči in upanja, in počaščena sem, da sem lahko stopila v njeno kožo ter z vami delila njeno pretresljivo zgodbo."

Skrivala svojo spolno usmerjenost

V še neimenovanem projektu, ki ga režira David Michôd, bo Sweeney zaigrala poleg Bena Fosterja, Merritt Wever, Ethana Embryja in Katy O'Brian. Upodobila bo nekdanjo ameriško profesionalno boksarko Christy Martin, ki je v devetdesetih letih postala ena najbolj znanih boksark v ZDA. Svojo kariero je začela leta 1989, potem ko je spoznala bodočega menedžerja in moža Jima Martina. Tekmovala je do leta 2012 in je do zdaj edina boksarka, ki se je pojavila na naslovnici prestižne revije Sports Ilustrated.

Leta 2010 jo je mož večkrat zabodel in ustrelil v prsi. Dve leti kasneje je bil obsojen na 25 let zaporne kazni zaradi poskusa umora s strelnim orožjem. Med sojenjem je priznala, da jo je zlorabljal tako spolno kot čustveno, jo zasvojil s kokainom in ji grozil, da bo razkril njeno spolno usmerjenost. Leta 2017 se je namreč poročila z nekdanjo sotekmovalko Liso Holewyne.

Christy Martin je do zdaj edina boksarka, ki se je pojavila na naslovnici prestižne revije Sports Ilustrated. Foto: Guliverimage

