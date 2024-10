Jennifer Lawrence je noseča, so igralkini zastopniki potrdili za Vogue. To bo za 34-letno igralko drugi otrok, z možem Cookom Maroneyjem se jima je leta 2022 rodil sin Cy. Par se je spoznal leta 2018, poročila sta se leto pozneje.

Zvezdnica filmskih serij Možje X in Igre lakote ima pred seboj tudi profesionalno pestro obdobje. Ta teden bo premiero doživel dokumentarec o omejevanju splava v zvezni državi Teksas, ki ga je producirala s političarko Hillary Clinton, novembra pa na platformo Apple TV+ prihaja dokumentarec o življenju afganistanskih žensk pod vladavino talibanov. Tega je producirala z aktivistko Malalo Yousafzai.

Foto: Guliverimage

Odločitev, da se loti produkcije dokumentarcev z močnimi političnimi sporočili, je za Vogue pojasnila pred dvema letoma, kmalu za tem, ko je ameriško vrhovno sodišče odpravilo zagotovljeno pravico do splava.

"Poskušala sem preboleti to, a ne morem. Nočem več imeti opravka z ljudmi, ki niso politični. Če živiš v ZDA, moraš biti. Hudo je, politika ubija ljudi," je dejala in poudarila: "Sama sem imela čudovito nosečnost, bila sem zelo srečna, toda čisto vsak vidik mojega življenja se je spremenil. Ob tem pogosto pomislim: Kaj če bi bila v to prisiljena?"

