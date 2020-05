Gruzijska policija pridržala teniškega igralca Basilašvilija, grozi mu zapor

Osemindvajsetletni zmagovalec treh turnirjev ATP naj bi v prisotnosti svojega očeta in sina nekdanjo ženo pretepel, če se bodo obtožbe izkazale za resnične, mu grozi zapor od enega do treh let ali 200 do 400 ur družbenokoristnega dela.

Policija je proti plačilu varščine v višini 25.000 evrov teniškega igralca že izpustila, sodni proces pa ga čaka julija.

"Basilašvili je obtožen, da je 21. maja v vasi Avčala pri Tbilisiju izvršil fizično nasilje nad bivšo ženo," je dejala tiskovna predstavnica gruzijskega notranjega ministrstva.

Basilašvili v domovini velja za športno ikono, zato je tamkajšnjo športno javnost novica pretresla.

Preberite še: