Odkar ni več z mično Rusinjo, spi vsak teden z oboževalkami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralec Nick Kyrgios, v katerem se pretakata grška in malezijska kri, je znan po številnih incidentih. Oprijel se ga je status porednega dečka svetovnega tenisa, katerega besede so pogosto brez dlake na jeziku. Tako je bilo tudi, ko je odgovarjal na vprašanja na platformi Twitch, kjer ima uporabniško ime babztv1.

Na vprašanje, ali je kdaj spal z oboževalko, je odgovoril pritrdilno in dodal, da to počne vsak teden, odkar se je marca razšel z dekletom Ano Kalinskajo. Mična Rusinja, ki je stara 21 let in spada med velike upe svetovnega tenisa (na WTA lestvici je na 112. mestu), ustreza profilu njegove sanjske ženske.

Privlačijo ga visoka vzhodnoevropska dekleta

Tudi o tem je tekla beseda, ko je odgovarjal na vprašanja radovednežev. ''Najbolj so mi privlačna visoka vzhodnoevropska dekleta,'' je razkril svoj okus in v šali dodal, da so mu tako všeč, da bi jim takoj podaril polovico svojih prihrankov.

S Kalinskajo sta bila par leto dni, nato pa je zveza razpadla. Zakaj? ''Nič se ni zgodilo. Pač, razšla sva se. Na žalost se stvari niso razvijale v želeno smer, a sva ohranila nekaj prijetnih spominov,'' je dejal. Ruska teniška igralka je prejšnji teden na Instagram zapisala, da nista več prijatelja, označila ga je celo za ''vampirja, ki ne sesa krvi, temveč energijo drugih'', ter dodala, kako ni samo poreden deček, ampak poredna oseba.

Omenjene besede je pozneje izbrisala in se opravičevala, kako jih je namenila drugi osebi, ne pa Kyrgiosu, za katerega je povedal, kako je dobrega srca in je ni prizadel.