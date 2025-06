Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios, čigar kariero so zaznamovale poškodbe, se je danes odpovedal celotni sezoni na travnatih igriščih, vključno z Wimbledonom (30. junij - 13. julij), kjer je leta 2022 prišel do finala. Kot razlog za odpoved je navedel obnovitev poškodbe.

Tridesetletni Kyrgios je zadnji dve sezoni zaradi številnih poškodb igral zelo malo. Prejšnji teden je bil prisiljen odstopiti od nastopa v dvojicah na Roland Garrosu, kar bi bil njegov prvi nastop na odprtem prvenstvu Francije po letu 2017.

"Pri okrevanju sem imel manjši zastoj in se žal letos ne bom vrnil do sezone na travi," je preko Instagrama zapisal ekscentrični Avstralec, ki je prestal operacijo zapestja in je pred kratkim trpel tudi zaradi težav s kolenom.

"To je le ovira na poti"

Čeprav pravi, da mu je "iskreno žal", domačin iz Canberre vztraja, da ne gre za konec kariere, temveč je to "le manjši zastoj" na njegovi poti k okrevanju.

"To je le ovira na poti in že trdo delam, da se vrnem močnejši kot kdaj koli prej," je nadaljeval Avstralec, ki je leta 2022 izgubil v finalu Wimbledona proti Novaku Đokoviću.

Kyrgios se je na turnejo vrnil v začetku leta, njegov zadnji turnir pa je bil marčevski masters 1000 v Miamiju, kjer je izgubil v drugem krogu, potem ko je v prvem dosegel svojo prvo zmago na turneji po oktobru 2022.