Novak Đoković po uvodni hladni prhi oddrvel do zmage

Na drugi dan teniškega OP Avstralije je bilo na sporedu kar nekaj zanimivih dvobojev. V akciji so bili tudi trije favoriti za končno zmago. Jannik Sinner je svoje delo opravil prvi, Čilenca Nicolasa Jarryja je strl s 7:6, 7:6, 6:1. Vlogo favorita je potrdil tudi tretji nosilec Carlos Alcaraz, ki je s 6:1, 7:5, 6:1 premagal Kazahstanca Aleksandra Ševčenka. Srb Novak Đoković je proti ameriškemu najstniku Nisheshu Basavareddyju začel z izgubljenim nizom, a nato odigral bolje in slavil s 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Se je pa od tekmovanja hitro poslovil 11. nosilec Stefanos Cicipas, ki je s 3:1 v nizih izgubil proti Američanu Alexu Michelsenu.

Posebno pozornost je imel večerni dvoboj, v katerem se je Novak Đoković meril z mladim, šele 19-letnim ameriškim igralcem Nisheshem Basavareddyjem. Đoković, ki v pretekli sezoni ni osvojil turnirja za grand slam, se želi z novim trenerjem Andyjem Murrayjem vrniti na svetovni vrh. V Avstraliji je do zdaj slavil že desetkrat in pred časom je razkril, da si želi v Melbournu vsaj še enkrat zmagati.

Tokrat ni začel najbolje, mladenič mu je vzel servis, povedel s 4:3 in prvi niz dobil s 6:4. Đoković je imel v drugem nizu pri vodstvu 2:1 priložnost za odvzem servisa Američanu, a se je ta uspešno vračal in izenačil na 2:2, je pa Srbu odvzem servisa uspel pri vodstvu s 4:3. Nato je dobil še igro na svoj servis in s 6:3 izenačil na 1:1. Nadaljevanje se je bolj ali manj odvijalo po željah 37-letnika, tretji niz je dobil s 6:4, četrtega pa s 6:2.

Jannik Sinner je uspešno prestal prvo oviro, a Čilenec se mu je v prvih dveh nizih odlično upiral. Foto: Reuters Jannik Sinner, ki je lani osvojil dva turnirja za grand slam na trdi podlagi, je svojo letošnjo avstralsko pot začel proti Čilencu Nicolasu Jarryju. Italijan je imel na osrednjem igrišču Rod Laver Arena kar nekaj težav, prvi in drugi niz je dobil šele po podaljšani igri, v tretjem pa je tekmec popustil, s 6:1 ga je dobil Sinner in napredoval.

Foto: Reuters Španec Carlos Alcaraz, tretji nosilec turnirja, je v prvem krogu izločil Kazahstanca Aleksandra Ševčenka. Nekaj težav je imel le v drugem nizu, ki ga je dobil s 7:5, sicer pa sta mu tako prvi kot odločilni pripadla s 6:1.

Na igrišče se je vrnil tudi ljubljenec domačega občinstva Nick Kyrgios, a se tudi kaj hitro poslovil. S 3:0 v nizih (dve podaljšani igri) ga je izločil Britanec Jacob Fearnley.

Alex Michelsen je izločil Stefanosa Cicipasa. Foto: Reuters

Američan Alex Michelsen je v prvem krogu poskrbel za presenečenje, 11. nosilca grand slama Stefanosa Cicipasa je izločil s 7:5, 6:3, 2:6, 6:4.

OP Avstralije, 2. krog:

Jannik Sinner (Ita/1) - Nicolas Jarry (Čil) 7:6 (2), 7:6 (5), 6:1;

Novak Đoković (Srb, 7) : Nishesh Basavareddy (ZDA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2

Tristan Schoolkate (Avs) - Taro Daniel (Jap) 6:7 (6), 7:6 (4), 6:1, 6:4;

Alex Michelsen (ZDA) - Stefanos Cicipas (Grč&11) 7:5, 6:3, 2:6, 6:4;

James McCabe (Avs) - Martin Landaluce (Špa) 6:4, 6:3, 6:4;

Fabian Marozsan (Mad) - Thiago Wild (Bra) 6:3, 6:7 (5), 7:5, 5:7, 7:5;

Frances Tiafoe (ZDA /7) - Arthur Rinderknech (Fra) 7:6 (4), 6:3, 4:6, 6:7, 6:3;

Jaime Faria (Por) - Pavel Kotov (Rus) 6:1, 6:1, 7:5;

Francesco Passaro (Ita) - Grigor Dimitrov (Bol/10) 7:5, 2:1, b.b.;

Jack Draper (VBr/15) - Mariano Navone (Arg) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2;

Thanasi Kokkinakis (Avs) - Roman Safiulin (Rus) 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (5);

Sebastian Korda (ZDA/22) - Lukaš Klein (Slk) 6:3, 0:6, 6:3, 7:6 (6);

Jordan Thompson (Avs/27) - Dominik Koepfer (Nem) 7:6 (3), 6:4, 4:6, 6:3;

Nuno Borges (Por) - Alexandre Muller (Fra) 6:7 (2), 6:3, 6:2, 7:5;

Yoshihito Nishioka (Jap) - Aziz Dougaz (Tun) 3:6, 6:4, 7:6 (3), 6:3;

Jakub Menšik (Češ) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:1, 6:7 (3), 6:3, 6:3;

Carlos Alcaraz (Špa/3) - Aleksander Shevčenko (Kaz) 6:1, 7:5, 6:1;

Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Shang Juncheng (Kit) 7:6 (1), 5:2, b.b.;

Roberto Carballes Baena (Špa) - Alejandro Tabilo (Čil/23) 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (1);

Felix Auger-Aliassime (K:an/29) - Jan-Lennard Struff (Nem) 6:3, 6:0, 4:6, 6:1;

James Duckworth (Avs) - Dominic Stricker (Švi) 6:2, 6:4, 6:2;

Roberto Carballes (Špa) - Alejandro Tabilo (Čil/23) 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (1);

Aleksandar Vukic (Avs) - Damir Džumhur (BiH) 6:7 (3), 6:0, 3:6, 6:3, 6:4;

Arthur Cazaux (Fra) - Sebastian Baez (Arg/28) 6:3, 5:7, 3:6, 6:0, 6:3;

Jacob Fearnley (VBr) - Nick Kyrgios (Avs) 7:6 (3), 6:3, 7:6 (2).

Preberite še: