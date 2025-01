Obeta se zanimiv turnir, tudi s slovenskim pridihom

V noči na nedeljo po slovenskem času se začne teniško OP Avstralije in na svoj račun bodo prišli ljubitelji tenisa. Že pred začetkom so v javnosti zaokrožile zanimive zgodbe, ki so vedno del avstralskega teniškega spektakla. Pesti bomo lahko stiskali tudi za dve Slovenki, denarja pa tudi letos ne manjka oziroma ga je še več kot lani.

Novak Đoković je lani ostal brez lovorike za grand slam. Kako bo letos? V Avstraliji je zmagal že desetkrat. Foto: Guliverimage

Letos se bo šele drugič v zgodovini avstralskega turnirja tekmovanje začelo v nedeljo. To pomeni, da bo uvodni krog potekal tri dni namesto dva. Letošnjo prestižno lovoriko bo med ženskami branila Belorusinja Arina Sabalenka, ki je lani že drugič zapored zmagala na turnirju. Med moškimi pa bo to Italijan Jannik Sinner. Od največjih igralcev bo v glavnem žrebu le Novak Đoković, potem ko sta se lani upokojila Rafael Nadal in Andy Murray.

Še višje nagrade

Na največjih turnirjih se vrtijo vrtoglave vsote in te se iz leta v leto višajo. Nič drugače ni letos, ko so organizatorji OP Avstralije sporočili, da bo letošnji denarni skladi višji za 11,5 odstotka. V številkah to pomeni, da je letošnji sklad 96,5 milijona avstralskih dolarjev, kar pomeni približno 58 milijonov evrov. Za denarne nagrade igralcem bo šlo 15 odstotkov več denarja kot lani.

Denarne nagrade po krogih

Krog Vrednost v evrih 1. krog 79.200 € 2. krog 120.000 € 3. krog 174.000 € Osmina finala 252.000 € Četrtfinale 399.00 € Polfinale 660.000 € Finale 1.140.000 € Zmagovalec 2.100.000 €

Goran Ivanišević Foto: Guliverimage

Pred turnirjem je zelo odmevala trenerska saga med Goranom Ivaniševićem, nekdanjim trenerjem Novaka Đokovića in Jeleno Ribakino. Jelena Ribakina je pred nekaj dnevi na veliko presenečenje mnogih na družbenih omrežjih zapisala, da se v njeno ekipo vrača njen nekdanji trener Stefano Vukov, ki ga je lani pred OP ZDA odslovila in je trenutno tudi pod preiskavo WTA.

Splitčan je ponovno sodelovanje Ribakine in Vukova označil za "zelo čudno situacijo" in ni želel komentirati. "Samo želim počakati na WTA. Mislim, da je to korektno. Potem bomo videli, kaj sledi. Ne želim iti preveč v prihodnost," je povedal legendarni Splitčan.

Novak Đoković in Andy Murray Foto: Guliverimage

Srb je v ekipo poklical enega največjih tekmecev

Zagotovo sta največ zanimanja požela Novak Đoković in Andy Murray, ki sta začela sodelovati v pripravljalnem obdobju. Mnoge zanima, kako se bo Škot znašel v trenerski vlogi in kako bo lahko pripravil zelo motiviranega Novaka Đokovića, ki je lani po dolgih letih ostal brez lovorike za grand slam. Srb tudi letos sodi med favorite in bo v deželi tam spodaj lovil 25. lovoriko na turnirjih velike četverice.

"Novak me je vprašal, ali bi mu pomagal, česar nikakor nisem pričakoval. Rekel sem mu: 'Poglej, moram razmisliti in se pogovoriti s svojo družino.' Govoril sem z njimi in po nekaj dneh se mi je zdelo, da je to edinstvena priložnost in izkušnja. Mislil sem si, da bi bilo vredno poskusiti," je za ubitennis razkril Andy Murray.

Kdo je še v igri za zmago?

V širši krog favoritov med dekleti sodi Američanka Coco Gauff, ki se vrača močnejša kot kadarkoli prej. Lansko sezono je končala z zmagama na prestižnih turnirjih na Kitajskem in v finalu WTA. Kot 3. nosilka OP Avstralije bo 20-letna Gauff skušala izboljšati lansko polfinalno uvrstitev in osvojiti svoj drugi veliki naslov, potem ko je lani osvojila OP Francije.

Poljakinja bo čutila še večji pritisk Iga Swiatek Foto: Reuters

Iga Swiatek, trenutno druga igralka sveta in petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je prav tako resna kandidatka za zmago. Sezono je odprla s tem, da je Poljsko popeljala do finala United Cup, kjer jo je v odločilnem dvoboju zaustavila prav Coco Gauff. Čeprav se na OP Avstralije v zadnjih dveh letih ni najbolje znašla, saj je izpadla v četrtem in tretjem krogu, še vedno velja za eno od favoritk. Poleg tega bo to zanjo prvi veliki turnir po enomesečni kazni zaradi pozitivnega testa na prepovedano snov, zato bo pod dodatnim pritiskom javnosti in medijev.

Med druge nevarne tekmovalce sodijo Jasmine Paolini, ki je lani navdušila s finaloma na OP Francije in v Wimbledonu ter Kitajka Zheng Qinwen, dobitnica zlate olimpijske medalje.

Carlos Alcaraz letos cilja še višje. Foto: Guliverimage

Španec bo še kako nevaren

Pri moških je v igri za zmago zagotovo Carlos Alcaraz, eden najobetavnejših mladih igralcev, ki ima prav tako visoke cilje. Španec je leta 2024 osvojil dva turnirja za grand slam (OP Francije in Wimbledon), v svojo vitrino je postavil tudi srebrno olimpijsko medaljo. Lani je na OP Avstralije prišel do četrtfinala, letos zagotovo cilja še višje.

Štrene na vrhu lahko meša Daniil Medvedev, trikratni finalist OP Avstralije in zmagovalec OP ZDA 2021, prav tako ima možnosti nemški igralec Aleksnder Zverev.

Veronika Erjavec bo prvič igrala v glavnem delu OP Avstralije. Foto: Aleš Fevžer

Slovenski pridih v ženski konkurenci

Slovenija bo imela v glavnem delu odprtega prvenstva Avstralije dve predstavnici. Slovenske barve bosta branili Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec, ki bo prvič igrala na turnirju za grand slam. 27-letno Konjičanko v prvem krogu čaka dvoboj s 23-letno Rusinjo Anastazijo Potapovo, številko 35 na lestvici WTA, ki je na OP Avstralije igrala že v tretjem krogu (2021). Veronika Erjavec bo v uvodnem krogu čakala Suzan Lamens, ki je na svetovni lestvici na 80. mestu.

Preberite še: