Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev, je v enem izmed zadnjih intervjujev dejal, da so ga leta 2022, ko so ga deportirali iz Avstralije, zastrupili. Pozneje je spoznal, da so mu v hotelu dajali hrano, ki naj bi bila zastrupljena.

Še zelo živa je zgodba iz leta 2022, ko je bil Novak Đoković deportiran iz Avstralije. To je bilo še v času covida-19. Srbski teniški zvezdnik se ni želel cepiti, kar pa je bil eden izmed pogojev, če si želel vstopiti v Avstralijo. Beograjčan se je še pravdal na avstralskem sodišču, a je bitko izgubil in še pred pričetkom OP Avstralije zapustil Melbourne.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Let so preusmerili v Srbijo

Ko je bil izgnan iz dežele "tam spodaj" se je s privatnim letalom odpravil v Španijo, kjer je bila njegova družina. A so na poti tja, njegov let usmerili proti Srbiji. "Zakaj? Ker so imeli preko odvetnika informacijo, da če bi pristal v Španiji, bi šel verjetno skozi isto stvar kot v Avstraliji."

Po prihodu domov je imel zdravstvene težave

Razkril je, da ko je prišel domov, se ni najbolje počutil. Pozneje je spoznal, da je imel v sebi veliko količine svinca in živega srebra. "Imel sem nekaj zdravstvenih težav in ugotovil sem, da sem se zastrupil s hrano, ki so mi jo dali v hotelu v Melbournu. Ko sem se vrnil v Srbijo, sem ugotovil nekatere stvari. Nikoli nisem nikomur to javno povedal, ampak sem imel res visoko raven težkih kovin. Zelo visoko raven svinca in živega srebra," je za "GQ" razlagal Đoković.

Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Upa, da se bodo enkrat skupaj usedli in si vse povedali

Spregovoril je tudi o odnosu z Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem. Dejal je, da na turneji nismo mogli biti dobri prijatelji, sajso si bili na igrišču veliki nasprotniki. A vseeno si želi, da bi se enkrat vsi trije usedli in se pogovorili.

"Z njima bi spil pijačo ali dve in bi se pogovorili o stvareh, ki so nas jezile. In mislim, da bi rad zvedel, o čem sta razmišljala, ko sta se soočala z določenimi situacijami na igrišču in s pritiski na svojih ramenih, ko si na vrhuncu igre. Tudi jaz imam svoja opažanja, ker sem jih opazoval, tako kot sta ona dva skozi leta mene opazovala. Vseeno je drugače, če to slišiš od osebe same."

"Zato upam, da se bomo nekega dne v sproščenem okolju vsi odprli in razmislili. To bi bilo super za nas. Mislim pa tudi, da bi s tem dali odlično sporočilo ljudem, ki spremljajo tenis in šport," je še povedal 37-letni Srb, ki še edini od velike trojice vztraja v vrhunskem športu in se bo na letošnjem OP Avstralije spet boril za prestižno lovoriko.

Preberite še: