Ko je klic Đokovića spremenil vse

In prav to se je zgodilo nekdanjemu vrhunskemu teniškemu igralcu, ki je bil nekdaj tudi prvi igralec sveta. Murray nikoli ni razmišljal, da bi bil trener, dokler se mu ni zgodil klic med igranjem golfa. Še prav dobro se spominja, da ga je na 17. luknji kolega vprašal, ali ga zanima trenersko delo. "Če sem iskren, ni hujšega, če bi moral to početi," mu je takrat odgovoril Škot. A pol ure za tem se je vse spremenilo, ko je vrnil klic Novaku Đokoviću, 24-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam.

"Novak me je vprašal, ali bi mu pomagal, česar nikakor nisem pričakoval. Rekel sem mu: 'Poglej, moram razmisliti in pogovoriti se moram s svojo družino.' Govoril sem z njimi in po nekaj dneh se mi je zdelo, da je to edinstvena priložnost in izkušnja. Mislim sem si, da bi bilo vredno poskusiti," je za ubitennis razkril Murray.

Kako bo ravnal, če bo imel Novak izbruh besa?

Beograjčan je na letošnjem OP Avstralije postavljen kot sedmi nosilec turnirja, kar pomeni, da ima lahko do morebitne zmage zelo zanimivo, a tudi težko pot. Nole je v tem trenutku zelo motiviran in znano je, da med dvoboji lahko svoji ekipi zabrusi marsikatero ostro. In kako bo Murray prenašal njegove izpade?

"Če se trudi po svojih najboljših močeh in da vse od sebe, se lahko izraža, kakor želi. Mislim, da moraš biti pri čustvenih igralcih zelo previden. Torej da jih ustaviš, ko začnejo pretiravati, ali da jih ne oviraš, če morajo izraziti svoja čustva. Včasih tudi zatiranje vseh čustev ni prava rešitev. Kot igralec sem imel nekaj takšnih izkušenj in opazoval sem tudi druge igralce. Jasno je, da je potrebna prava mera, in dokler se maksimalno trudi, to v celoti podpiram. Ne želim, da bi bilo karkoli drugače."

Včasih je zabavno, a je tudi veliko resnega dela

Njuno sodelovanje je dvignilo veliko prahu in bila sta na vseh naslovnicah po svetu. Moči sta združila ena največjih rivalov na teniških igriščih. Svoje sodelovanje sta začela v Novakovi zasebni rezidenci v Marbelli, kjer sta skupaj delala deset dni. Murray se mu zaradi družinskih počitnic ni pridružil v Brisbanu na turnirju, ampak zdaj je že z njim v Melbournu, kjer se v nedeljo začenja OP Avstralije, prvi letošnji turnir za grand slam "Smiselno je bilo poskusiti, ali deluje. In rekli smo, da bomo po turnirju sprejeli končno odločitev."

Andy Murray je priznal, da se mora še veliko naučiti, čeprav ima kot nekdanji vrhunski igralec veliko izkušenj in je kar 36-krat igral proti Novaku Đokoviću. Prav tako pa to vlogo jemlje zelo resno. Razkril je, da je včasih na treningih prav zabavno, a ob tem poudaril, da je tudi veliko resnega dela, saj brez tega ni uspehov. "Najboljši igralci jemljejo te stvari zelo resno in se želijo izboljšati, kar pa ni vedno preprosto. Težko je, a zelo koristno, ko narediš preboj in se počutiš nekoliko bolje."

V prvem krogu ga čaka razpoloženi 19-letnik

Murray verjame, da je trenutno za Đokovića najpomembnejše, da dela majhne spremembe. Đokovićev prvi nasprotnik na OP Avstralije bo Američan Nishesh Basavareddy, ki je novinec v profesionalnem tenisu. Devetnajstletnik trenutno igra na turnirju v Aucklandu na Novi Zelandiji, kjer se je prebil do polfinala.

