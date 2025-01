To je Kazahstanka zapisala pred nekaj dnevi, kar je presenetilo marsikoga.

V taboru Jelene Ribakine se očitno stvari zapletajo, potem ko je pred dnevi na družbenih omrežjih objavila, da se v njeno ekipo Stefano Vukov, s katerim sta pred tem pet let sodelovala. Njune poti so se tik pred OP ZDA v nekoliko nenavadnih okoliščinah razšli. Takrat se je veliko pisalo o vprašljivih metodah treniranja in da naj Ribakina ne bi bila zadovoljna s tem. A Vukov je po uradnih izjavah predstavnikov WTA pod preiskavo, tako da ni upravičen do akreditacije za turnirje.

Takšno je bilo vzdušje v ekipi še tri tedne nazaj.

Ivanišević: To ni dobro za nikogar

Ameriški novinar Ben Rothenberg se je v torek v Melbournu pogovarjal z Ivaniševićem, ki ni želel prav veliko povedati, a po njegovih domnevah, je dal legendarni Hrvat jasno vedeti, da situacija trenutno ni najboljša. "Res, to ni dobro za nikogar," je uvodoma povedal Goran in pozneje še nadaljeval.

"Poslušajte, preiskava še poteka, tako da počakajmo da WTA to konča, potem pa se lahko pogovarjamo o vsemu. Do takrat pa se pogovarjam samo z Jeleno. Njej sem povedal, kaj si mislim. Zdaj sem tukaj, kaj se bo zgodilo če nekaj dni, ne vem, ampak v tem trenutku sem tukaj. Upam, da bom ostal in da bo vse v redu. Gremo dan za dnem."

Splitčan je glede vnovičnega sodelovanja Ribakine in Vukova označil za "zelo čudno situacijo" in da ne more nič komentirati. "Samo želim počakati na WTA. Mislim, da je to korektno. Potem bomo videli, kaj sledi. Ne želim iti preveč v prihodnost."

Kazahstanka trdi, da je nekdanji trener nikoli ni trpinčil

Jelena Ribakina je pred kratkim dejala, da je Stefanov Vukov ni nikoli trpinčil ali kaj podobnega in da ima on veliko zaslug za njene uspehe. "Od samega začetka, ko sem bila okrog 200. mesta, pa do vsega, kar nama je uspelo narediti. Lahko mi naštejete trenerje, ki so dosegli uspeh z igralko, ki je bila 200., nato pa je zmagala na turnirjih za grand slam in se uvrstila med najboljše," je pred dnevi povedala zmagovalka turnirja v Wimbledonu iz leta 2022.

To je septembra lani zapisala Jelena Ribakina, ko je sporočila, da se s Stefanom razhajata.

