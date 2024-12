"Mislil sem, da bo šel k svoji družini in bo užival," je glede Andyja Murrayja povedal avstralski teniški igralec Nick Kyrgios. Škot, ki je šele dobro končal športno kariero, bo namreč v pripravljalnem obdobju in na OP Avstralije sodeloval z Novakom Đokovićem.

Novak Đoković in Andy Murray se poznata že dolgo časa, kar bi bila lahko prednost pri njunem sodelovanju. Foto: Guliverimage

Vse bližje je nova teniška sezona, kjer bo veliko zanimanja za novo sodelovanje Novaka Đokvića in Andyja Murrayja, ki je nedavno zaradi nenehnih poškodb končal teniško kariero. O njunem sodelovanju je bilo že veliko povedanega in napisanega.

Kim Sears je dolga leta ob teniških igriščih spremljala svojega moža Andyja Murrayja, danes pa je že mati njunih štirih otrok. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nič neobičajnega ni, če svoje doda še Nick Kyrgios, ki se po dolgem času vrača na teniška igrišča. Avstralski teniški igralec, ki je znan kot človek brez dlake na jeziku, je na svoj način komentiral sodelovanje Srba in Škota.

"Zagotovo ne želim biti kot Andy Murray, torej da odšepam do cilja. In zdaj trenira Novaka. Mislim, ta človek se ne more umakniti iz tenisa. Mislil sem, da bo šel k svoji družini in bo užival. Ampak on, kakršen je, gre trenirat Novaka. O moj bog. Jaz bi se zagotovo ločil od njega," je za podcast Nothing Majors povedal avstralski 29-letni teniški igralec, ki je bil tudi sam presenečen nad tem sodelovanjem.

Novak Đoković si je izpolnil veliko željo in zmagal na olimpijskem turnirju. Foto: Guliverimage

Prvič v sedmih letih ni zmagal na turnirju za grand slam

Novak Đoković se je odločil, da v svojo ekipo povabi svojega nekdanjega nasprotnika, s katerim se poznata še iz mladinskih let. Srbu letošnja sezona, razen olimpijske igre v Parizu, ni najbolje uspela. Pravzaprav se je prvič po sedmih letih zgodilo, da Đokovič v sezoni ni zmagal na nobenem turnirju za grand slam. Pohvali se lahko le z olimpijskim zlatom, kar je bil tudi njegov letošnji glavni cilj.

Andy Murray se je šele pred štirimi meseci upokojil, a kmalu za tem ga je že poklical srbski teniški zvezdnik. Ta je svojega prijatelja ujel nekoliko nepripravljenega, vendar je trajalo le nekaj dni, da sta se dogovorila za sodelovanje. Škot naj bi imel v tem času že kar nekaj ponudb preostalih igralcev, a očitno ponudbe Đokovića ni mogel zavrniti. Murray bo z Đokovićem delal v pripravljenem obdobju in med pripravami na OP Avstralije.

Foto: Guliverimage

V preteklosti se nista razumela, zdaj pa bosta igrala dvojice

Na drugi strani pa se po skoraj dveh letih na turnirje vrača Nick Kyrgios. Ta je na družbenih omrežjih presenetil z novico, da bosta na turnirju v Brisbaneu v dvojicah zaigrala skupaj z Novakom Đokovićem. Spomnimo, da Srb in Avstralec v preteklosti nista bila v najboljših odnosih. Vse se je spremenilo po finalu v Wimbledonu, ko sta igrala v velikem finalu. Kyrgios je med drugim priznal, da je Nole eden izmed tistih, ki so mu je dali dodatno motivacijo, da se vrne v profesionalni tenis in se poskusi vrniti med najboljše.

Preberite še: