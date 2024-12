Nobenega spoštovanja: Spravili bi se nanj

"Ko te enkrat ujamejo, se ne moreš obnašati kot žrtev … To je tisto, ker me še bolj jezi," je v pogovoru glede Jannika Sinnerja povedal Avstralec Nick Kyrgios.

Jannik Sinner, prvi teniški igralec sveta, je bil pred časom dvakrat pozitiven na dopinškem testu (metabolit klostebo), a ga je pozneje Mednarodna agencija za teniško integriteto (ITIA) oprostila, saj je Italijan dokazal, da ni namerno vzel prepovedne snovi. Vseeno pa Sinnerjeva dopinška zgodba še ni končana, saj se s to odločitvijo Svetovna protidopinška agencija (WADA) ni strinjala in se je pritožila na Mednarodno športno razsodišče (CAS). Njegov primer naj bi obravnavali februarja.

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je eden največjih kritikov Jannika Sinnerja in se nikakor ne more sprijazniti s tem, da so Italijana oprostili. Kyrgios si še kako želi, da bi se v prihodnosti s Sinnerjem pomerila na igrišču. "Res si želim iti na teren in igrati proti Sinnerju. Če bi z njim igral na OP Avstralije, bi vsakogar v množici prepričal, naj se spravi nanj. Vse skupaj bi spreobrnil v popoln kaos. Vse spoštovanje bi šlo skozi okno in naredil bi vse, da bi zmagal," je za podkast Nothing Major povedal 29-letnik.

Nick Kyrgios je med drugim poudaril, da sam nikoli ni padel na testu za droge in da se zavzema za to, da imajo vsi enake pogoje. Zanikal je tudi, da ima karkoli osebno proti Igi Swiatek, ki je prav tako padla na dopinškem testu in dobila le enomesečno prepoved.

On nikoli ne bi šel po tej poti

Kyrgios občuduje igralca, kot sta Roger Federer in Novak Đoković. Označil ju je kot božanstvi na igrišču, vendar meni, da so on in nekateri njegovi kolegi bolj "človeški" in bližji navadnim ljudem. Ob tem je opozoril, da njegov življenjski slog vključuje pitje alkohola in ne vedno najboljši spanec. To je že samo po sebi slabša priprava v primerjavi z drugimi igralci. Zato ga jezi, če ima nasprotnik dodatne prednosti, kot so po njegovem mnenju kreme ali druga sredstva za izboljšanje zmogljivosti. "To me najbolj jezi, ker vem, da sam nikoli ne bi šel po tej poti."

"Ko te enkrat ujamejo, se ne moreš obnašati kot žrtev … To je tisto, ker me še bolj jezi. Rekel sem si: 'Počakaj malo … Sam zaposluješ svojo ekipo, kajne?'" je bil jasen Kyrgios, ki je že od nekdaj znan kot igralec brez dlake na jeziku.

