"Bolečina, velika bolečina," je izjavila teniška igralka Simona Halep, ki se nikakor ne more sprijazniti s tem, kako so obravnavali dopinški primer Jannika Sinnerja in Ige Swiatek, medtem ko meni, da se je njej zgodila velika krivica.

V nedavni objavi na Instagramu je Simona Halep zapisala, kakšna je bila razlika pri obravnavi njenega primera ter primerov Jannika Sinnerja in Ige Swiatek. On je sprva dobila kar štiriletno prepoved igranja, po pritožbi na Arbitražno sodišče za šport (CAS) pa so ji kazen znižali na devet mesecev, medtem ko sta Italijan in Poljakinja igrala skoraj brez prekinitve.

Zdaj ji je še huje

"Bolečina, velika bolečina," je izjavila Simona Halep, ko so jo vprašali, kaj si misli v o primeru Sinnerja in Swiatek. "Zdelo se mi je že, da so bili do mene krivični, zdaj pa je še huje. Bila sem vznemirjena in žalostna, ko sem videla to. Iz mojega zornega kota je to nesprejemljivo. Znova sem izgubila sanje. Izgubila sem jih skozi dveletni proces. Potem so se vrnile, a zdaj sem jih spet izgubila za nekaj dni. Ni se lahko soočati s temi negativnimi mislimi," je za Telegraph Sport povedala nekdanja prva igralka sveta.

Foto: Reuters

Danes so vsi trije oproščeni obtožb namernega jemanja prepovedanih poživil, a vseeno je med njimi velika razlika pri obravnavi. Pri Romunki so namreč potrebovali precej več časa, da so ugotovili izvor prepovedane snovi. Poleg tega je njen primer takoj prišel v javnost in se je morala soočati s pritiski medijev, medtem ko so pri Sinnerju in Swiatek vse držali v tajnosti in o primeru spregovorili šele takrat, ko je bilo vsega konec.

"To je zelo čudno. Tudi jaz sem prosila za preklic za začasne prepovedi igranja, da bi lahko igrala. Rekla sem jim: 'Če boste na koncu verjeli, da sem kriva, mi vzemite točke, denar in ves drugo, samo pustite me igrati,' ker sem želela ostati v ritmu. Prosila sem jih dvakrat ali trikrat, onadva pa sta lahko igrala."

"Igralka – ne želim je imenovati, ampak veste, o kateri govorim – je imela tritedensko prepoved, igrala je na dveh turnirjih, nato pa je spet dobila prepoved. Kaj to pomeni? Ne razumem. Zato se mi zdi, da to ni pošteno."

Iga Swiatek je morala zaradi enomesečne prepovedi igranja izpustiti azijsko turnejo. Foto: Reuters

Ni pričakovala, da bo težko

Jannik Sinner ni izpustil nobenega turnirja, Swiatek pa je dobila enomesečno prepoved igranja, tako da je morala izpustiti azijsko turnejo. Halep pa se je znašla v zelo težkem položaju, ko je sprva dobila štiriletno prepoved igranja. Njen primer je dodatno zapletla še druga obtožba, povezana s sumljivimi podatki v njenem biološkem potnem listu. Halepova je bila že 17 mesecev odsotna z igrišč, preden je njen pritožbeni postopek prišel pred športno razsodišče. Rezultati so prišli letos marca, njena vrnitev pa je vse prej kot lahek.

"Nisem pričakovala, da se bo tako težko vrniti. Mislila sem, da poznam občutke in da vem, kako moram trenirati, ampak kar naenkrat je bilo pred dvoboji težko nadzorovati čustva. Vedno sem bila čustvena pred dvoboji, ampak zdaj spet čutim slabost v trebuhu," je za Telegraph povedala dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Preberite še: