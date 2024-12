Iga Swiatek se že pripravlja na novo sezono, njena kazen se namreč izteče 4. decembra.

Mesec dni kazni

Prejšnji teden je odjeknila novica, da je Iga Swiatek, trenutno druga igralka sveta in petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, dobila enomesečno prepoved igranja, potem ko je padla na dopinškem testu. Pozitivna je bila na zdravilo trimetazidin (TMZ). Preiskava Mednarodne agencije za integriteto tenisa (ITIA) je potrdila, da je bilo krivo zdravilo, proizvedeno na Poljskem. Swiatek je bila začasno suspendirana od 12. septembra in je morala izpustiti tri turnirje, a je po pritožbi 4. oktobra dosegla preklic začasnega suspenza. Kljub temu je sprejela enomesečno prepoved, ki bo trajala do 4. decembra.

Jevgenij Kafelnikov je bil kritičen do poljske teniške igralke. Foto: Guliverimage

"Vsak bi moral dobiti doživljenjsko kazen"

Na njen primer se je odzvalo kar nekaj ljudi, eden bolj kritičnih pa je bil nekdanji ruski igralec Jevgenij Kafelinkov, ki meni, da bi morala biti ničelna toleranca do dopinga. "Včasih se sprašujem ... Zakaj za vraga nisem vso svojo kariero jemal steroidov, da bi lahko igral 300 dvobojev, namesto 170? Prava škoda je, kar se zdaj dogaja s tenisom. Vsak, ki bi ga ujeli pri jemanju prepovedanih substanc, bi moral dobiti doživljenjsko kazen. Brez izgovorov in ničelne tolerance, ne glede na to, kdo ste," je bil jasen 50-letni Rus, nekdaj prvi igralec sveta in dvakratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Marija Šarapova je sama sklicala novinarsko konferenco in razkrila svojo dopinško zgodbo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Šarapovo občuduje

Kafelnikov se je dotaknil tudi primera Marije Šarapove, ki je pred leti (2016) padla na dopinškem testu in bila suspendirana za dve leti. Rusinja se je pozneje pritožila na Mednarodno športno razsodišče, kjer so ji kazen znižali na 15 mesecev.

"Če se ozrem nazaj, občudujem Šarapovo. Ona je sama organizirala novinarsko konferenco in razkrila vse, še predno je to storil nekdo drug," je še zapisal Kafelnikov, ki prav tako meni, da zadnji dopinški primeri v tenisu niso dobro sporočilo za mlade teniške igralke in igralce.

Iga Swiatek Foto: Reuters

Povsem drugače zgodbo Ige Swiatek vidi Robert Radwanski, oče nekdanje uspešne poljske igralke Agnieszke Radwanske. Ta je izrazil zakrbljenost nad poljsko igralko in dejal, da gre za občutljivo ali celo preobčutljivo osebo in njene navijače pozval, da naj ji stojijo ob strani v težkih časih. Za negativne kritike pa je obtožil Rusijo.

"Žal mi je za to dekle. Ne moremo spregledati, da gre za občutljivo, celo preobčutljivo dekle. Zato moramo skrbeti zanjo in jo podpirati, ne pa bičati. Še posebej v teh težkih časih. Vidim, da je za bičanje odgovorna Moskva. Oni jo mučijo, mi pa jo moramo braniti," je povedal Robert Radwanski.

