V četrtek je kot strela z jasnega udarila novica, da je bila Iga Swiatek, ena najboljših teniških igralk v zadnjem času, zaradi dopinga kaznovana z enomesečno prepovedjo igranja tenisa na turnirjih. Poljakinja je bila pozitivna na zdravilo trimetazidin (TMZ). Preiskava Mednarodne agencije za integriteto tenisa (ITIA) je potrdila, da je bilo krivo zdravilo, proizvedeno na Poljskem. Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam pa bo lahko januarja prihodnje leto zaigrala na OP Avstralije, uvodnem turnirju za grand slam.

Simona Halep je nekdaj prva igralka sveta in dvakratna zmagovalka turnirja za grand slam. Foto: Guliverimage

Ta odločitev pa je močno razjezila Simono Halep, ki je bila zaradi dopinga skupno kaznovana za 18 mesecev. Romunka se je oglasila na Instagramu in sprašuje se, kako je lahko tako velika razlika v obravnavi in presoji.

"Ne najdem razloga in mislim, da ne more biti logičnega odgovora. Lahko je samo slaba volja organizacije (ITIA), ki je naredila čisto vse, da me kljub dokazom uniči. Izgubila sem dve leti svoje kariere, imela sem mnogo prespanih noči, tesnobo in veliko vprašanj brez odgovorov. Kako je mogoče, da ima ITIA v enakih primerih, ki se zgodijo ob približno istem času, popolnoma različne pristope v mojo škodo?"

Simona Halep je bila oktobra 2022 začasno suspendirana zaradi pozitivnega testa na prepovedano snov Roxadustat. Sprva so ji izrekli štiriletno prepoved igranja, ki so jo marca po pritožbi na športno razsodišče (CAS) skrajšali na devet mesecev. Triintridesetletna Halep je že od začetka trdila, da je nedolžna in da je vzela okuženo prehransko dopolnilo.

Igralce pozivajo, naj bodo previdni

Mednarodna agencija za integriteto tenisa se je že odzvala na vprašanje BBC in brani svoje stališče. Trdi, da imajo primeri različne okoliščine in da niti dva primera nista ista.

"Pogosto gre za različne okoliščine in neposredne primerjave niso v pomoč. Izdelek v primeru Swiatek je bilo regulirano zdravilo in ne dodatek. Vsak primer obravnavamo na podlagi dejstev in dokazov in ne na podlagi imena, uvrstitve ali državljanstva igralca. Ko pri igralcu najdemo prepovedano snov, to temeljito raziščemo. Igralce pozivamo, naj bodo pri jemanju prehranskih dopolnil izredno previdni. Vedno z veseljem odgovorimo na vsa njihova vprašanja," so zapisali v odgovoru.

Jannik Sinner Foto: Guliverimage

Jannik Sinner, trenutno najboljši igralec sveta, je bil marca dvakrat pozitiven na prepovedan anabolni steroid klostebol, a 23-letniku takrat niso prepovedali nastopanja. Mednarodna agencija za teniško integriteto ga je namreč oprostila, čeprav je bil dvakrat pozitiven med mastersom v Indian Wellsu.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) se je pozneje pritožila na Mednarodno športno razsodišče CAS v njegovem dopinškem primeru in zahtevala prepoved igranja za od enega leta do dveh.

