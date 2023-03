Pretep gruzijskih poslancev zaradi zakona o "tujih agentih" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog omenjenega zakona zahteva, da se organizacije, ki prejmejo več kot 20 odstotkov svojega financiranja iz tujine, registrirajo kot "tuji agenti" in so pod nadzorom ministrstva za pravosodje, poroča Reuters. Številni kritiki menijo, da je zakon oblikovan po drakonskem zakonu v sosednji Rusiji.

"Ruska zakonodaja, ki jo predlagajo v parlamentu, je v nasprotju z nacionalnimi interesi Gruzije, je v nasprotju z našimi evropskimi težnjami. Celotna mednarodna skupnost in gruzijska skupnost se strinjata glede tega vprašanja," je dejal Irakli Pavelnishvili, predstavnik za državljanske pravice, aktivist in opozicijski politik.

Videoposnetek iz parlamenta v prestolnici Tbilisi prikazuje kratek, a nasilen prepir med poslanci.

Ostro nasprotovanje civilne družbe

Vladajoči blok Gruzijske sanje je prejšnji mesec napovedal podporo zakonu, ki mora še prestati drugo fazo odobritve, preden bo zakon sprejet.

"Gruzijska družba si vsekakor zasluži vedeti, katere organizacije so financirane in iz katerih virov. Gruzijska predsednica Salome Zourabichvili je dejala, da bo vložila veto na predlog zakona, ker naj bi ogrozil upe Gruzije, da se pridruži Evropski uniji in Natu. Parlament lahko preglasi predsedniški veto," je za nacionalno televizijo povedal Givi Mikanadze, predstavnik Gruzijskih sanj.

Prejšnji mesec je več kot 60 organizacij civilne družbe in medijev že izjavilo, da ne bodo upoštevali novega zakona o "tujih agentih", če bo ta sprejet. Podoben zakon v Rusiji velja od leta 2012, uporabljali pa so ga za zatiranje ruske civilne družbe in neodvisnih medijev.