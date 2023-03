Prodajalec megle, ki je postal Putinov glavni človek v Ukrajini

41-letni Denis Pušilin je danes poznan kot vodja proruske oblasti v Donecku in eden od najvplivnejših političnih zaveznikov Vladimirja Putina v ukrajinskih regijah, ki si jih je Rusija po referendumih, izvedenih pod vojaško okupacijo, nezakonito priključila septembra lani. Manj znano je, da je Pušilin svojo kariero v javni sferi in kasneje v politiki začel kot ena od osrednjih figur v poskusu obuditve piramidne sheme, ki velja za eno največjih in najbolj škodljivih finančnih prevar v zgodovini.

Denis Pušilin je marsikomu, ki se pred letom 2022 ni pretirano zanimal za dogajanje v Ukrajini, najverjetneje postal znan v dneh pred začetkom ruske invazije Ukrajine, ko sta se njegovo ime in obraz pojavila v večini svetovnih medijev.19. februarja je kot predsednik vlade samooklicane Donecke ljudske republike skupaj z drugimi vodji proruskih separatističnih regij na vzhodu Ukrajine namreč razglasil splošno vojaško mobilizacijo, nato pa z Rusijo 21. februarja podpisal še sporazum o sodelovanju. Vladimir Putin je istega dne nato dodal piko na i in z odlokom Donecko ljudsko republiko razglasil za neodvisno regijo. Tri dni pozneje je napadel Ukrajino.

Denis Pušilin in Vladimir Putin 30. septembra lani na slovesnosti ob priključitvi štirih ukrajinskih regij Rusiji. Mednarodna skupnost referendumov za priključitev Rusiji, ki so bili izvedeni v proruskih oziroma vojaško okupiranih proruskih regijah, sicer ne priznava. Foto: Wikimedia Commons / Kremlin.ru / Kremelj

Pušilin je kasneje odigral tudi eno ključnih vlog pri organizaciji referendumov za priključitev Rusiji, ki so bili med invazijo Ukrajine izvedeni v Donecki in Luganski ljudski republiki pa tudi v okupirani Hersonski oblasti in Zaporožju. Po referendumih, ki jih mednarodna skupnost ne priznava, je Pušilin rusko aneksacijo štirih ukrajinskih regij septembra lani proslavil skupaj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Iniciativa Forum svobodne Rusije, ki jo je soustanovil nekdanji šahovski velemojster Gari Kasparov in ki išče alternative trenutnemu političnemu režimu v Rusiji ter izpostavlja težave s Putinovo administracijo, Denisa Pušilina obtožuje sodelovanja pri pobojih civilistov na vzhodu Ukrajine, organizacije terorističnih napadov in vpletenosti v sestrelitev malezijskega potniškega letala leta 2014, pri čemer je umrlo skoraj 300 ljudi.

Prodajalec kačjega olja, ki je nenadoma postal vodja separatistov

Vzpon Denisa Pušilina do pozicije prvega obraza proruskih separatistov v Ukrajini je bil nenaden. Pred majem 2014, ko je takrat 33-letni Pušilin postal predsednik vrhovnega sveta v očeh mednarodne skupnosti sicer nelegitimne Donecke ljudske republike in s tem tudi najvplivnejši posameznik v regijski politiki, zanj ni slišal tako rekoč nihče, je pred devetimi leti začudene izjave o novincu s strani nekaterih ukrajinskih prorusko usmerjenih državljanov povzel medij DW.

Junij 2014: Denis Pušilin, še pred nekaj meseci absolutni neznanec ukrajinske in predvsem vzhodnoukrajinske politične scene, je bil že najvplivnejši človek v samooklicani Donecki ljudski republiki. Foto: Guliver Image

To je bil sicer že drugi Pušilinov poskus, da se prebije v politiko. Da mu je to uspelo, je moral korenito spremeniti seznam vrednot, ki jih je spočetka zagovarjal kot nadobudni politik.

Leta 2013, ko se je kot kandidat stranke MMM potegoval za sedež v ukrajinskem parlamentu, v svojem političnem programu ni omenjal zaščite v Ukrajini živečih Rusov oziroma rusko govorečih Ukrajincev - tega, kar je njegova glavna platforma zadnjih devet let. Še več, ko se je potegoval za izvolitev v Kijevu, je Pušilin celo nastopal kot opozicija politiki takratnega predsednika Ukrajine Viktorja Janukoviča, ki je sicer znan po svojih proruskih stališčih.

Stranka MMM, član katere je bil Pušilin, je bila milo rečeno nenavadna. Šlo je za politično stranko, ki je bila hkrati dobesedno tudi piramidna shema. Tega niso skrivali, ravno nasprotno - to so obešali na veliki zvon in potencialnim volivcem v zameno za njihov glas obljubljali visoke donose. Če se bodo včlanili dovolj zgodaj, seveda.

Pushilin je na volitvah leta 2013 prejel zgolj 0,08 odstotka vseh glasov.

Piramidna shema se je pod imenom MMM Global sicer pojavila leta 2011 v Rusiji, Pušilin pa je bil eden njenih ključnih posameznikov za pridobivanje rekrutov v Ukrajini. Piramidna shema je bila sicer prisotna v več kot 100 državah, njene glave tarče pa so bili o financah slabo podkovani prebivalci držav v razvoju. Produkta ni bilo, "posel" je deloval po principu nagrajevanja sodelujočih za nudenje denarne pomoči drugim sodelujočim. Sistem je bil, kot vse Ponzijeve oziroma piramidne sheme, dolgoročno nevzdržen.

Denis Pušilin o denarnih bonusih za novačenje novih članov, videoposnetek je nastal v letih 2011 ali 2012:

Piramidna shema MMM Global je bila v nekaterih afriških državah izkoreninjena dolgo po tem, ko jo je Pušilin že zapustil. Dokončno se je sesedla okrog leta 2017.

Zaslužili so toliko denarja, da so ga šteli v "sobah, polnih bankovcev"

MMM Global ob ustanovitvi leta 2011 sicer ni bila nič novega, temveč je šlo za poskus mednarodne obuditve piramidne sheme MMM, ki je v Rusiji delovala med letoma 1994 in 1997 in velja za eno najbolj zloglasnih Ponzijevih shem v zgodovini.

Sergej Mavrodi leta 2007 ob izpustitvi iz pripora, kjer je preživel več kot štiri leta. Foto: Guliver Image

MMM je leta 1994 tako kot sedemnajst let pozneje MMM Global ustanovil isti človek - Sergej Mavrodi. Šlo je za ruskega serijskega finančnega prestopnika in uspešnega manipulatorja, ki je bil še pred začetkom delovanja MMM obtožen utaje davkov v prejšnjem še v obdobju Sovjetske zveze ustanovljenem istoimenskem podjetju, a je nato uspešno kandidiral za poslanca ruske dume, s čimer je pridobil politično imuniteto. Kasneje, leta 2007, je bil obsojen na štiri leta in pol kazni v zaporniški koloniji, a ne zaradi vodenja piramidne sheme (Rusija namreč ni imela zakonov, ki bi urejali to področje), temveč zaradi ogibanja plačila davkov. V kolonijo mu ni bilo treba, saj je bil od leta 2003 v priporu. Leta 1998 je ustanovil še eno piramidno shemo, ki je vlagatelje naplahtala, da trgujejo z delnicami, leta 2011 pa MMM Global. To je bil tudi njegov zadnji ples v svetu poslovnih goljufij - umrl je leta 2018 zaradi težav s srcem.

Piramidna shema MMM je po ocenah različnih poznavalcev, tako imenovanih "insajderjev", in ruskih finančnih regulatorjev oškodovala od pet do deset milijonov Rusov, ki so verjeli obljubam o kar 3.000-odstotnih letnih donosih. V žepe vodilnih goljufov in tistih, ki so bili visoko v piramidni hierarhiji, je po najbolj pesimističnih ocenah poniknila več kot današnja milijarda evrov.

Kot je leta 2012 poročal RadioFreeLiberty, je Mavrodi z organizacijo piramidne sheme MMM zaslužil toliko denarja, da je lahko več sob v svojem stanovanju z bankovci napolnil od tal do stropa. Ko je ogromno vlagateljem v MMM postalo jasno, da svojega denarja verjetno ne bodo dobili nazaj, se je mojstrski manipulator Mavrodi predstavljal kot žrtev ruskih oblasti in s tem zgradil temelj za svojo kasnejšo uspešno kandidaturo za poslanca dume. Njegova imuniteta je bila leta 1995 sicer preklicana.

Sergej Mavrodi je imel vlagatelje v MMM ovite okrog prsta. Tako jih je avgusta 1994 v Moskvi več kot 2.000 protestiralo, ker so ga ruske oblasti aretirale zaradi domnevne utaje davkov. Foto: Guliver Image

Ko se je piramida MMM leta 1997 dokončno zrušila, je Mavrodi neznano kam izginil za skoraj šest let. V Moskvi so ga odkrili in aretirali šele leta 2003, svoboden človek je bil znova šele štiri leta pozneje.