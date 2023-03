Odkrili so jadrnico, ki naj bi jo uporabili napadalci na Severni tok

Že pred dnevi so nemški mediji ARD, SWR in Die Zeit poročali, da naj bi šest domnevnih napadalcev, ki naj bi sodelovali pri bombnem napadu na plinovoda Severni tok 1 in 2, najelo jadrnico. Zdaj pa je nemški tednik Spiegel objavil fotografijo jadrnice, na kateri naj bi napadalci prevažali eksploziv, s katerim so uničili plinovod.

Po poročanju Spiegla se jadrnica imenuje Andromeda in je dolga 15 metrov ter tipa Bavaria Cruiser 50. Osumljenci napada, od katerih naj bi imela dva ukrajinska potna lista, naj bi jadrnico najeli na nemškem baltskem otoku Rügen.

ARD, SWR in Die Zeit pa so poročali, da naj bi jadrnico najelo poljsko podjetje, ki je v lasti dveh Ukrajincev. Na jadrnici je do plinovodov Severni tok 1 in 2 priplulo pet moških in ena ženska. Ti naj bi potem namestili eksploziv na plinovoda, ki potekata po dnu Baltskega morja.

Kremelj ne verjame, da bi lahko bili 26. septembra lani v ozadju eksplozije na plinovodih Severni tok 1 in 2 nekateri proukrajinski posamezniki, saj je le peščica obveščevalnih služb sposobna izvesti takšen teroristični napad, je v četrtek po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Another very good find from our Discord (https://t.co/i7sSuFvWWd) -- 2018 photo of the Andromeda. This one has a great sense of scale of the actual size of the yacht.https://t.co/MFNcaxK8fm pic.twitter.com/npxfcifWHY — Aric Toler (@AricToler) March 9, 2023