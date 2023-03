Zelenski odstavil pet visokih uradnikov ukrajinske tajne službe #vŽivo

Poudarki dneva:



7.52 Zelenski odstavil pet visokih uradnikov ukrajinske tajne službe

7.30 ISW: Rusi so zavzeli 40 odstotkov Bahmuta

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek s predsedniškimi odloki razrešil namestnika vodje ukrajinske varnostne službe (SBU) Aleksandra Jakuševa, vodje dveh oddelkov in vodje SBU v dveh ukrajinskih regijah.

Odstavljeni uradniki so vodja oddelka za gospodarsko podporo Oleksandr Provotorov, vodja oddelka za varovanje državnih skrivnosti in licenciranje Ihor Nosko, vodja SBU v Zaporoški regiji Boris Bezrukji in vodja SBU v Sumski regiji Eduard Fedorov.

Zelenski je na dva od petih prostih položajev že imenoval nova človeka, poroča Kyiv Independent. To niso prve menjave v ukrajinski tajni službi od začetka ruske invazije, saj je bil vodja SBU Ivan Bakanov odstavljen julija lani. Ukrajinski parlament je 7. februarja za novega vodjo imenoval Vasilija Maliuka.

