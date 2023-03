SDS o predlogu resolucije: Tudi Slovenija naj Rusijo označi za podpornico terorizma

Predsednik SDS Janez Janša je dan po vložitvi predloga v DZ pojasnil, da so predlog resolucije pripravili, ker tega vlada ni storila, čeprav so v SDS po Janševih besedah od novembra čakali, da bi Slovenija "sledila številnim evropskim državam" in tudi sama sprejela takšno resolucijo, je poročala STA.

Menijo, da bi s sprejetjem resolucije dali podporo ukrajinskemu narodu, ki kaže neverjeten pogum, ko brani svojo domovino in se obenem bori za univerzalne vrednote svobode in demokracije, ter obsodili rusko invazijo na ukrajinsko ozemlje in njen narod, so v SDS zapisali v obrazložitvi.

V koaliciji predlogu nasprotujejo. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je po vložitvi resolucije dejala, da vsaka pobuda za uvrstitev Rusije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, pomeni kaznovanje celotnega ruskega naroda. Premier Robert Golob meni, da je Slovenije rusko agresijo obsodila že velikokrat, zato ne potrebujemo vedno novih političnih deklaracij.